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Başbakan'dan çok önemli Afrin açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım Muğla'da Ak Parti İl Kongresinde konuştu. Yıldırım, "Bu harekatı saptırmaya çalışanlar var ama biz haklıyız ve sonuna kadar bu yolda devam edeceğiz. Biz Afrin'e savaşa gitmedik. Orada yıllardır Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden örgütün zulmünü bitirmek için gittik. Sadece teröristlere karşı bir harekat yürüttüğümüzü herkes biliyor." dedi.

Giriş Tarihi: 10.2.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 10.2.2018 15:09
Başbakan'dan çok önemli Afrin açıklaması

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerini solladık. Türkiye'ye birincilik yakışır...Her alanda rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. Sadece yollar, havalimanları, hastaneler, okullar yapmadık. Türkiye'nin önünü kesmek isteyen çeteleri ve darbecileri eze eze bugünlere geldik.

CUMHURBAŞKANIMIZIN HAYATINA SON VERMEK İSTEDİLER...

Cumhurbaşkanımızın Muğla'da hayatına son vermek istediler, ama milletimiz alçaklara geçit vermedi. FETÖ'cü darbecilere o gece gününü gösterdiniz. Bu ülkede felaket tellalığı yapanlar hiç eksik olmadı ama ekonomimiz sağlam temeller üzerinde durmaya devam ediyor.

MEHMETÇİĞİMİZ DESTAN YAZIYOR

Zeytin Dalı harekatımız devam ediyor. Mehmetçikle beraber ÖSO'nun kahraman yiğitleri bölgenin huzuru için destanlar yazıyor. Mehmetçiğimiz hudutlarımızın güvenliği için oradalar. Terör örgütlerini ortadan kaldırmak için oradalar. İstikbalimiz için gece gündüz demeden destan yazıyorlar

Başbakan'dan çok önemli Afrin açıklaması



BİZ AFRİN'E SAVAŞA GİTMEDİK

Bu harekatı saptırmaya çalışanlar var ama biz haklıyız ve sonuna kadar bu yolda devam edeceğiz. Biz Afrin'e savaşa gitmedik. Orada yıllardır Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden örgütün zulmünü bitirmek için gittik. Sadece teröristlere karşı bir harekat yürüttüğümüzü herkes biliyor.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: UYAN ARTIK UYAN

Kılıçdaroğlu milli ve yerli olmaktan bahsediyor. Kendi silahımızı yapamıyoruz diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun, Ortaçağda mı kaldık. Türkiye tankını da İHA'sını da yapıyor. Uyan artık uyan. Millilik ve yerlilik PKK ağzıyla konuşmakla olmaz.

Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "uyan artık uyan"

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Başbakan'dan çok önemli Afrin açıklaması
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