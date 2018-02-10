Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Zeytin Dalı harekatına değinen Erdoğan, "1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz" dedi.

BUNUN BEDELİNİ MİSLİYLE DEĞİL KAT VE KAT FAZLASIYLA ÖDEYECEKLER



Erdoğan, "Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bizim bir helikopterimiz gidecek ancak bunun bedelini misliyle değil kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler" diye konuştu.

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN DÜŞEN HELİKOPTERLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan helikopterin düşmesine ilikin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, operasyona katılan iki helikopterden birinin düştüğünü ve 2 askerin şehit olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Herhangi bir dış müdahale ile düştüğü konusunda elimizde delil yok" dedi.

Helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü"