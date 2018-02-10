Son dakika... Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın hakkında hapis kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada mahkeme heyeti, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, yedinci duruşmada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mutlu'nun cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alarak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar veren mahkeme, Çapkın'ın adli kontrol tedbiri kararını kaldırdı.

Mahkeme heyeti, eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç ve eski Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt'un tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.

Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır'ın örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıl hapis cezasına ve tutukluluğun devamına hükmederek, Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan'ında aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapsine karar verdi.

Mahkeme, Kalkan'ın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliyesini kararlaştırarak, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

Eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı ve eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır'ın '"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapsine karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan'ın '"silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tüm sanıklar hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçundan ayr�� ayrı beraatlerini karar verildi.

"ÜYE HAKİMDEN ÇAPKIN, MUTLU VE KALKAN İÇİN MUHALAFET ŞERHİ"

Üye hakim, karara, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın ve Necmettin Kalkan'ın tüm suçlardan beraat etmesi yönünde muhalefet şerhi koydu.

Kararın okunmasının ardından sanıklardan Yılmaz Kurt'un ağladığı gözlenirken, tutuksuz sanıklar birbirlerine sarıldı.

HÜSEYİN AVNİ MUTLU TAHLİYE EDİLDİ

FETÖ mülkiye yapılanmasına ilişkin davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak verilen tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı. Tahliye edilen Mutlu, "Zor bir görev yapıyorsunuz, bu tutumunuzdan dolayı teşekkür ediyorum. İlave söyleyeceğim bir şey yok çok mutluyum" dedi.



FETÖ'nün mülkiye yapılanması ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın yargılandığı dava bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumunun karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ise 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, Hüseyin Avni Mutlu'nun cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Hüseyin Avni Mutlu duruşmanın ardından Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ne getirildi. Cezaevindeki tahliye işlemleri tamamlanan Mutlu, saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıktı. Hüseyin Avni Mutlu'yu yakınları ve avukatı karşıladı.



Cezaevi çıkışında kısa bir açıklama yapan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "Kış gününde bu mutlu anımızı bizlerle paylaşmak üzere bir arada bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Gecenin bu saatinde objektiflerinizi uzatmak suretiyle haber haline getirmeye çalıştığınız için, zor bir görev yapıyorsunuz biliyorum. Gece gündüz çalışıyorsunuz, bu tutumunuz nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. İlave söyleyeceğim bir şey yok çok mutluyum" dedi.