CHP Kurultayı’nda ‘oylar çalındı’ iddiası

CHP
'nin
36. Olağan Kurultayı tamamlandı ancak sular durulmadı. Kurultayda yeni bir skandal ortaya çıktı. İddiaya göre Parti Meclisi (PM
) oylamasında 4 numaralı sandıkta bulunan CHP Çankaya İlçe Başkanlığı üyesi H.Ö. isimli bir kişinin oyları başka bir aday üzerine kaydettirdiği ortaya çıktı. Oy çalındığını tespit ettiği iddia edilen CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz ise tutanak tutturarak durumu Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkililerine bildirdi. Yılmaz verdiği dilekçede, "Sayımda 4 no'lu sandıkta 358 no'lu adaya 4 fazla oy yazıldığı tespit edilmiştir" dedi. Yılmaz'ın tutanakta belirttiği 358 numaralı adayın CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl
olduğu öğrenildi. Kurultayda 425 oy alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün sadece 66 oy farkla PM'ye seçildiği öğrenildi. Bu arada yeni PM'nin ilk toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
, Atatürk fotoğrafı krizi nedeniyle 2 yıl önce partiden ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın bağışlanması için 340 delege imzalı önergeyi sundu. Ortalık karıştı. Ankara Milletvekili Necati Yılmaz başta olmak üzere bazı üyeler karşı çıkınca önerge gündeme alınmadı.