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şehidi 'ın kızından ağlatan

Harekatında, 'da şehit düşen 'ın kızının yazdığı Zeytin Dalı harekatındaki askerlere yazdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.2.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 13:26
Fırat Kalkanı şehidi Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızından ağlatan mektup

Harekatı sırasında şehit düşen 'ın kızı 'ın Afrin'e düzenlenen operasyona katılan askerlere destek olmak amacıyla yazdığı herkesi duygulandırdı.

Fırat Kalkanı şehidi Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızından ağlatan mektup

(?EL BAB'IN ALINMASINDA EN KRİTİK NOKTA OLAN AKİL DAĞI DESTANINI YAZAN BİNBASI BÜLENT ALBAYRAK, ORADA SEHİT DÜŞMÜŞTÜ. EL BAB HALKI İSE 'EL BAB FATİHİ' OLARAK GÖRDÜKLERİ BİNBAŞININ ANISINA KENTİN DÖRT BİR YANINA POSTERLERİNİ ASMIŞTI)

İşte Fırat Kalkanı'nın kahraman şehidi Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızı Elif Naz Albayrak'ın mektubu...

"TÜRK ASKERİ GÜÇLÜDÜR, BABAMDAN BİLİYORUM"

"Merhaba Türk Ordusu'nun şerefli askerleri. Ben Elifnaz Albayrak. 21.12.2016 tarihinde 'da babasını şehit vermiş bir şehit kızıyım. Nam-ı diğer El Bab fatihi şanlı Bülent Albayrak'ın biricik evladıyım.

Size bu gittiğiniz yolda başarılar diliyorum. Vatanımızı her daim koruyacağınıza inanıyorum. Çünkü canını hiçe saymış bir şehidin evladıyım. Benim ve tüm milletimizin duaları sizinle.

Vatan ve millet sevgisini en acı şekilde yaşamış bir çocuk olarak hepinizle gurur duyuyorum. Türk askeri güçlüdür, cesaretlidir, inançlıdır babamdan biliyorum.

Türk Ordusu oldukça kimse bize zarar veremez.

Hepinize sonsuz teşekkürler, dualarımız sizinle. Allah'a emanet olun şanlı Türk Ordusu."

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Fırat Kalkanı şehidi Binbaşı Bülent Albayrak'ın kızından ağlatan mektup
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