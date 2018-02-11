Reyhanlı teröre inat sokaklarda

Zeytin
Dalı Harekâtı'nda köşeye sıkışan ve sivilleri hedef alan teröristlerin 40 roket attığı Hatay
Reyhanlı'da olağan hayat sürüyor. Her yeri bayraklarla süsleyen halk teröre inat gündelik hayata devam ediyor. İşte halkın görüşleri: Pazar esnafı Yahya Deveci:
Kimseden bir korkumuz yok. Halk teröristlerden korkmuyor. İhsan Şanverdi:
Her zaman devletimizin yanında olduk. Bugün de olacağız. Bizi roketler, bombalar yıldıramaz. Yozgat:
Sorgun ilçesinde, Zeytin Dalı
Harekatı'na destek mitingi düzenlendi.