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Reyhanlı teröre inat sokaklarda

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018
Reyhanlı teröre inat sokaklarda
Zeytin Dalı Harekâtı'nda köşeye sıkışan ve sivilleri hedef alan teröristlerin 40 roket attığı Reyhanlı'da olağan hayat sürüyor. Her yeri bayraklarla süsleyen halk teröre inat gündelik hayata devam ediyor. İşte halkın görüşleri:
Pazar esnafı Yahya Deveci: Kimseden bir korkumuz yok. Halk teröristlerden korkmuyor.
İhsan Şanverdi: Her zaman devletimizin yanında olduk. Bugün de olacağız. Bizi roketler, bombalar yıldıramaz.
Yozgat: Sorgun ilçesinde, Harekatı'na destek mitingi düzenlendi.
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Reyhanlı teröre inat sokaklarda
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