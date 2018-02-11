Son Dakika: 9 şehidimiz günler önce böyle uğurlanmıştı…
Son dakika haberi... Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda dün şehit olan 12 askerden 9'unun aynı birlikte görev yaptığı ortaya çıktı. 25 Ocak tarihinde, şehit askerlerin de aralarında bulunduğu 208 komando, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası'ndan törenle uğurlanmıştı.
Giriş Tarihi: 11.2.2018 11:44Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 11:49
Zeytin Dalı Harekatı'nın 22'nci gününde, dün, ikisi kırıma uğrayan helikopterde, 10'u çatışmada 12 asker şehit oldu. Tüm Türkiye yasa boğulurken, askerlerden 9'unun Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı ortaya çıktı.