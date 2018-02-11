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Son Dakika Haberi: Afrin’de / mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi

Son dakika haberi... Afrin’de / mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi. Patlamalar sınır hattından görüntülendi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 10:13
Son Dakika Haberi: Afrin’de PKK/PYD mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve yaralı asker haberlerinin ardından / mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi. Yaşanan patlamalar sınır hattından görüntülendi.

MEVZİLERİ YERLE BİR OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve yaralı asker haberlerinin ardından terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi.

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Uçakların bombaladığı hedeflerde meydana gelen patlamalar sınır hattından da görüldü. Hedefler sınır birliklerinde konuşlu bulunan fırtına obüsleri tarafından da aralıksız olarak ateş altına alındı.

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Son Dakika Haberi: Afrin’de PKK/PYD mevzileri savaş uçakları tarafından yerle bir edildi
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