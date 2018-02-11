Son Dakika Haberi: HDP kongresinde skandal sözler!

HDP 3. Olağan Kongresi'nde konuşan Eş Genel Başkan Kemalbay, skandal açıklamalar yaptı. Kemalbay, Afrin operasyonunu eleştirerek, "Türkiye halkları açısından anlamı yoktur. İmzalı bombaları bırakanlar sorumludur. Direnişle karşılaşırsınız. Halk kendini koruyor. Biz bu ülkede kanın durmasını istiyoruz. Suriye'de sınır ötesinde operasyon gerçekleştiriliyor. Bu kanı durdurmak bizim sorumluluğumuz. Bugün 'savaş gereklidir' diyenler kendi sermayelerinden, koltuklarından bahsediyorlar. Biz kendi ekmeğimizden, suyumuzdan, çocuğumuzdan bahsediyoruz. Bizler bu mücadeleyi yürüttüğümüz için saldırılara maruz kaldık, arkadaşlarımız gözaltına alındı, tutuklandı" dedi.

Kongrede, tutuklu isimler Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da mesajları okundu.