Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: HDP kongresinde skandal sözler!

Son Dakika Haberi: kongresinde skandal sözler!

Son dakika haberi... Türkiye'nin Afrin şehitlerini uğurladığı bu günde olağan kongresinde skandal sözler... Eş Genel Başkan , Zeytin Dalı Harekatında hedef alınan terör unsurlarına sahip çıkarak, teröristler için 'halk' ifadesini kullandı!

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 13:22 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 13:32
Son Dakika Haberi: HDP kongresinde skandal sözler!

3. Olağan Kongresi'nde konuşan Eş Genel Başkan Kemalbay, skandal açıklamalar yaptı. Kemalbay, Afrin operasyonunu eleştirerek, "Türkiye halkları açısından anlamı yoktur. İmzalı bombaları bırakanlar sorumludur. Direnişle karşılaşırsınız. Halk kendini koruyor. Biz bu ülkede kanın durmasını istiyoruz. Suriye'de sınır ötesinde operasyon gerçekleştiriliyor. Bu kanı durdurmak bizim sorumluluğumuz. Bugün 'savaş gereklidir' diyenler kendi sermayelerinden, koltuklarından bahsediyorlar. Biz kendi ekmeğimizden, suyumuzdan, çocuğumuzdan bahsediyoruz. Bizler bu mücadeleyi yürüttüğümüz için saldırılara maruz kaldık, arkadaşlarımız gözaltına alındı, tutuklandı" dedi.

Kongrede, tutuklu isimler ve 'ın da mesajları okundu.

HDP Afrin operasyonu sırasında PKK'lılara ağlıyor
PKK yandaşlarından kirli kampanya

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: HDP kongresinde skandal sözler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN