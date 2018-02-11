Suriye Türkmen Meclisi yeni başkanını seçti

Yapılan yazılı açıklamada, Halep, Lazkiye, Hama-Humus, Şam-Golan, Rakka bölgelerinden ve üç siyasi partinin üyelerinden oluşan toplam 360 Türkmen delegenin bir araya geldiği toplantıda, 42 kişiden oluşan Suriye Türkmen Meclisi 4. Dönem Meclis üyelerinin demokratik bir seçimle belirlendiği vurgulandı.

Meclis üyeleri arasında yapılan seçimin sonucuna göre; Dr. Muhammed Vecih Cuma'nın Suriye Türkmen Meclisinin 4. Dönem Başkanı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Riyad Seyf ile Suriyeli muhaliflerin, Irak Türkmenlerinden siyasetçi ve temsilcilerin, çok sayıda siyasetçi, bürokrat, akademisyen, STK ve diplomatik misyon temsilcisinin de genel kurula katıldığı bilgisi paylaşıldı.