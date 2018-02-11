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yeni başkanını seçti

, 10-11 Şubat'ta 'da düzenlenen Suriye Türkmen Meclisi 4. Genel Kurulu sonuçlarını açıkladı. Suriye Türkmen Meclisinin 4. Dönem Başkanlığına Dr. seçildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2018 14:18 Güncelleme Tarihi: 11.2.2018 14:19
Suriye Türkmen Meclisi yeni başkanını seçti

Yapılan yazılı açıklamada, Halep, Lazkiye, Hama-Humus, Şam-Golan, Rakka bölgelerinden ve üç siyasi partinin üyelerinden oluşan toplam 360 Türkmen delegenin bir araya geldiği toplantıda, 42 kişiden oluşan 4. Dönem Meclis üyelerinin demokratik bir seçimle belirlendiği vurgulandı.

Meclis üyeleri arasında yapılan seçimin sonucuna göre; Dr. 'nın Suriye Türkmen Meclisinin 4. Dönem Başkanı olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Başbakan Yardımcısı , Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Riyad Seyf ile Suriyeli muhaliflerin, Irak Türkmenlerinden siyasetçi ve temsilcilerin, çok sayıda siyasetçi, bürokrat, akademisyen, STK ve diplomatik misyon temsilcisinin de genel kurula katıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Suriye Türkmen Meclisi yeni başkanını seçti
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