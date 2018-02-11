Türkiye'den S-400 ambargosu iddialarına yanıt geldi

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "(Türkiye) S-400 aldığı için bir ambargo konulması, o çok mümkün değil. Ama S400'ü satan şirketi, ABD ambargo kapsamına aldığı zaman Türkiye'nin bundan dolaylı etkilenme ihtimali var. Yoksa Türkiye'ye doğrudan bir ambargo koymaları mümkün değil." dedi.

Işık, CNN Türk kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmede bulundu.

"ABD'NİN YAPTIĞI YANLIŞI ORTAYA KOYUYORUZ"

"ABD PYD'ye silah vermeye devam eder ve Türkiye'nin operasyonları engelleme noktasında bir tutum alırsa İncirlik Üssü'nün statüsünü yeniden değerlendirir misiniz?" sorusu üzerine Işık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu konular enine boyuna tartışılması, konuşulması gereken konular. Bir tarafta ABD'nin yaptığı yanlışı ortaya koyuyoruz. Bu yanlıştan dönülmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Bunu yaparken de Türkiye'nin orta ve uzun vadeli çıkarlarının da garanti altına alınması için bir politika geliştiriyoruz. Eğer Türkiye'nin orta ve uzun vadeli çıkarları bir adım atmayı gerektirirse Türkiye bu adımı atmaktan kesinlikle imtina etmez."

Işık, "Bu seçeneğin masada olduğu söylenebilir mi?" sorusuna, "Bazı şeyler konuşulmaz. Karar verici mekanizmalar her zaman, her konuyu mutlaka değerlendirme içerisinde tutarlar." yanıtını verdi.

"BU SAATTEN SONRA ENGELLEYECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Fikri Işık, sınırda füze kalkanı kurulmasına ilişkin, sınır ötesinden atılan roketlerin ilkel olması nedeniyle imhasının çok kolay olmadığını belirterek, akıllı mühimmatların bertaraf edilmesinin çok daha kolay olduğunu aktardı.

Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alacak olması nedeniyle ABD'den Türkiye'ye bir ambargo hazırlığı olduğu söylentilerinin hatırlatılması üzerine Işık, "S-400 aldığı için bir ambargo konulması, o çok mümkün değil. Ama S-400'ü satan şirketi, ABD ambargo kapsamına aldığı zaman Türkiye'nin bundan dolaylı etkilenme ihtimali var. Yoksa Türkiye'ye doğrudan bir ambargo koymaları mümkün değil." diye konuştu.

ABD'nin, S400'ü satan Rus şirketini yaptırım listesine almasının Türkiye'yi engelleyip, engellemeyeceğine ilişkin soruya Işık, "Ben bu saatten sonra engelleyeceğini düşünmüyorum." karşılığını verdi.

Bu arada, takipsizlik kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından konuya ilişkin tazminat davanın görüldüğü Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunuldu.