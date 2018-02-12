Şehidin emekli ikramiyesine haciz konulmasını talep etmişti! Flaş karar

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında şehit Özalkan hakkında haciz işlemi başlatıldığına yönelik haberlerin ardından inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

'ŞEHİT OLDUĞUNU BİLDİĞİ HALDE...'



Açıklamada, incelemelerin ardından Özalkan'ın, Zeytin Dalı harekâtında şehit olduğunu bildiği halde bir gün sonra emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep ederek, İcra ve İflas Kanunu'nun 53 ile 82/9. maddelerine aykırı davranan Yozgat Barosu'na kayıtlı avukat Emine Gün'e ilişkin Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI HAKKINDA DA İNCELEME BAŞLADI



Açıklamada, ilgili icra müdürlüğü çalışanları hakkında da inceleme başlatıldığı ifade edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şehit Astsubay Üstçavuş Özalkan, 2009 yılında Serkan ve Züleyha Saçan çiftinin arabasına çarptı. Kaskosu yoktu ve konu yargıya taşındı. Özalkan'a 109 bin lira tazminat çıkarıldı. Özalkan parayı ödeyemeyince 2016 yılında maaşına haciz kondu. 17 Ocak 2018'de maaşından 21. taksit kesildi. Özalkan'ın şehit olmasından 1 gün sonra ise karşı taraf hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasını talep etti.

VASİYETİ YÜREK DAĞLAMIŞTI

Şehit Özalkan'ın vasiyeti herkesi ağlatmıştı. Özalkan, şu vasiyette bulunmuştu: "Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer'deki Türkmen Bala'lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun."

İCRAYA VEREN AVUKAT KONUŞTU

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ı şehit olmasından bir gün sonra ikinci kez icraya veren avukat kendini savundu.



Davacı Serkan ve Züleyha Saçan çiftinin avukatı Emine Gün Yozgat Adliyesi önünde yaptığı açıklamada icra yenilenmesinin davacı çiftin talebi üzerine yapıldığını, kendi alacağı olan 5 bin lirayı şehit ailesinden almadığını savundu.

Gün yaptığı açıklamada, "Afrin'deki ilk şehidimizin bizim dosya borçlumuz olmasından dolayı ayrıca çok üzgünüm. Şehit olmadan önce maaşına ve aracına haciz konulmuştu. Kendisi dosya borcunu şehit olmadan önce ödeyeceği yönünde bizimle diyalog içerisindeydi. Haciz işlemlerinin taleplerinin yenilenmesi müvekkilimizle alakalıdır. Ayrıca şehit olmadan önce dosyaya gelen paraları da avukatı olarak ben iade etmeye hazırım aileye. Çünkü biz de çok üzüldük, bizim evladımız elbette ki üzüldük. Aile de zaten şahsi olan Züleyha Saçan ve Serkan Saçan'la dosyayla ilgili gelip görüştüler. Ve dosyayı birlikte kapattılar.

Şehit olduğu andaki mesajı söyle açıklayayım. Müvekkilim şehit olmasını öğrenince hacizlerin yenilenmesini alacağını nasıl alacağını sordu. Ve talep halinde hacizler yenilendi. Ama zaten hacizler vardı. Müvekkilim hak kaybına uğramamak kaydıyla alacağını nasıl alacağını yönünde talepte bulununca haciz talepleri yenilendi. 18 bin daha önce kesilen paralar kanuni vekalet ücretleridir. Aileye tekrar bu parayı da veya gösterecekleri bir yere bağış yapmaya da hazırım" şeklinde konuştu.