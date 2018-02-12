Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirip ölmesinin ardından yakalanan kardeşi Hacı Ali Durmaz, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, tasarlayarak öldürme, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Hacı Ali Durmaz katıldı.

TUTUKLU SANIK YİNE SAVUNMA YAPMADI

İlk duruşmada iddianameyi okumadığı için, 2. duruşmada da avukatı olmadığı için savunma yapmayan sanık Durmaz, bugünkü duruşmada da baro tarafından görevlendirilen avukatın dilekçeyle mahkemeye başvurup kendisini savunmayacağını öne sürmesi üzerine 3'üncü duruşmada da savunması alınamadı.

Duruşmaya operasyonda yaralanan polis memuru İ.B'nin müşteki sıfatıyla dinlenmesiyle devam edildi.

Operasyonda görev aldığını belirten İ.B, şunları kaydetti:

"Evin kapısını açmaya çalışırken içeriden patlama sesi duyduk. Patlamanın şiddetiyle geriye doğru düştük. Bu sırada elimden yaralandım. Hemen kapıyı açıp yukarı doğru çıktık. Yunus Durmaz'ın parçalandığını gördüm. Hacı Ali Durmaz, yere kapaklanmıştı. Çünkü evin çevresi ekiplerle çevrilmişti ve damları da özel harekat ekipleri kuşatmıştı. Birçok namlu şüphelinin üzerine doğrultulmuştu. Bu sırada güvenlik amaçlı havaya ateş ettim. Hacı Ali, bize 'fazla ateş açmayın, kiler patlayıcı dolu, yengem ve çocukları da evde' diyerek uyarmıştı. Yunus Durmaz'ın eşi Nesibe Durmaz'ın (tutuklu sanık) evde olduğunu biliyorduk. Sonra onları gözaltına aldık."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit olmuş, aralarında polislerin de bulunduğu 34 kişi yaralanmıştı.

Tutuklu sanıklar Hacı Ali Durmaz ile yengesi Nesibe Durmaz'ın da aralarına bulunduğu 110 sanık hakkında dava açılmış, sanıkların dosyaları önceki celse ayrılmıştı.

Öte yandan Hacı Ali Durmaz, Ankara Garı patlamasının da tutuklu sanıkları arasında yer alıyor.