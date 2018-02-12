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Medya yapılanması davası gerginlik!

medya yapılanmasına ilişkin dava, avukatı ile mahkeme heyeti arasında yanşan gerginliğin ardından yarına ertelendi. Mahkeme, duruşmanın karşısındaki salonda görülmesini kararlaştırdı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 16:29
FETÖ Medya yapılanması davası gerginlik!

AVUKATLARLA MAHKEME HEYETİ ARASINDA GERGİNLİK

medya yapılanmasına ilişkin, gazeteci- yazar , ve 'ın da aralarında bulunduğu davanın öğlenden sonraki oturumunda avukatlarla mahkeme heyeti arasında gerginlik yaşandı.

Öğleden sonraki oturumun başlamasının ardından öğleden önceki oturumda savunması yarım kalan sanık , savunmasına devam etti. Savunmasını tamamlayan Yazıcı, bir süre sonra yeniden söz istedi. Mahkeme başkanı, Yazıcı'ya söz vermeyerek duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılan Ahmet Altan'ın savunmasına geçilmesini istedi.

ÜÇ KEZ İKAZ EDİLDİ

Bu sırada, Altan'ın avukatı Engin Cinmen usule ilişkin talebi olduğunu belirterek söz istedi. Mahkeme başkanı Kemal Selçuk Yalçın söz vermediğini belirterek Cinmen'den yerine oturmasını talep etti. Avukat Cinmen'in talebini tekrarlaması üzerine mahkeme başkanı Yalçın, 'Söz vermediği' yönünde üç kez uyardığı Cinmen'in salondan çıkartılmasına karar verdi.

Bu durma tepki gösteren sanık Fevzi Yazıcı'nın avukatı Sevgi Taş'ın da salondan çıkartılmasına karar veren mahkeme başkanı, duruşmanın bugünkü oturumunu sonlandırdığını açıkladı. Mahkeme heyeti başkanı duruşmanın bundan sonraki oturumunun Silivri'de yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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FETÖ Medya yapılanması davası gerginlik!
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