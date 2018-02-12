Kahramanlara veda

MERSİN: Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş (30), 2006'da Bitlis'te göreve başlamıştı. Anamur ilçesindeki Otogar Camisi'nde düzenlenen törende ellerini havaya kaldıran anne Ümmü Kuş "İşte buradayız, dimdik ayaktayız, bu ülke çapulculara asla boyun eğmeyecek" diye bağırdı. Okulda tanışıp evlendiği eşi Alime Kuş da tabuta sarılıp "Seni çok seviyorum. Kızını göremedi. Ben hamileyken gitti. Sana söz veriyorum kızıma çok iyi bakacağım" dedi. Şehidin 3 yaşındaki kızı Ayşe ise yakınlarının kucağında uyudu.

SAMSUN: Samsunlu uzman çavuşlar Hüseyin Şahin ve Burak Akalın, Tatvan Komando Taburu'nda birlikte görev yapıyordu. Şehit uzman çavuşun 6 aylık eşi Çiğdem Şahin, 20 gün önce sosyal medyadan "Aslan yüreklim seninle gurur duyuyorum" diyerek uğurladığı şehit kocasıyla aynı uçakta geldi. Gözü yaşlı eş, "Kendim götürdüm, kendim getirdim" dedi. 3 yıllık asker olan Burak Akalın da Epçeli Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip toprağa verildi.







HATAY: Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in (27) amca oğlu Uzman Çavuş Uğur Ekiz, 2010'da İstanbul'da servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit düşmüştü. Oğuzcan Ekiz, Erzin ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 9 yaşındaki yeğeni dayısının mavi beresiyle gözyaşı döktü. Oğuzcan Ekiz, asri mezarlıkta toprağa verildi.

İSTANBUL: Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca (25) İstanbul'da toprağa verildi. Afrin'e göreve gittiği sırada ailesine "Hatay'a gidiyorum" diyen şehidin annesi oğlunu, "Bana niye haber vermedin" sözleriyle gözyaşları arasında uğurladı. Törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı. Karaca, Kartal Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi.

İZMİR: Kardeşi de Hakkâri'de sözleşmeli er olan Uzman Çavuş Ali Akdoğan (28), Kadifekale Şehitliği'nde defnedildi. Oğlunun tabutuna sarılan Fatma Akdoğan, "Seninle gurur duyuyorum. Bizi yıldıramayacaklar" dedi.

ESKİŞEHİR: Uzman Çavuş Serdar Ege 2 kız çocuğu babasıydı. Babasını yıllar önce kaybetmişti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı törende annesi Gülten Ege ( 61), "Oğlum vatan için sonuna kadar görevini yaptı ve şehit olarak gitti" diyerek tabutu öptü. Eşi Dilek Ege de kızları Elif (17) ve Elvan'ın (13) ellerini tutarak eşine veda etti.

GİRESUN: Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu (26), Çamoluk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katıldığı törende annesi Muazzez ve babası Süleyman Karacaoğlu ile 1 buçuk yıllık eşi Kıymet Karacaoğlu gözyaşı döktü.







ADANA: Şehit Uzman Çavuş Halis Koca (28), İmamoğlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin babası ile annesinin vefat ettiği öğrenildi.

İZMİR: Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (33) Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törenle uğurlandı. Emekli Emniyet Müdürü baba Uğur Salim Karaman gözyaşı dökerken, emekli hemşire anne Hasibe Karaman acı içinde tabuta kapandı. Şehidin eşi Duygu Karaman metanetli durmaya çalıştı. Manisa'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, törenden aileyi ziyaret edip başsağlığı diledi.

KIRIKKALE: Pilot Üsteğmen Erdem Mut (32) Malatya'da görev yapıyordu. Memleketi Kırıkkale'de düzenlenen törende baba Ali Mut, anne Ayşe Mut ve 2 yıllık eşi Gizem Mut gözyaşı döktü. Gizem Mut, "Güçlü durmalıyız. Kimseyi mutlu etmeyeceğim" dedi.



Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI-Yunus Emre KAVAK-Murat ALHAN-Rıdvan UYSAL-Züleyha BAŞKIRAN-Kamil CÖMERLER-Yaser ÇAPAROĞLU-Hakan GÖKKAYA-Murat KARAMAN-Furkan KARA/SABAH



BU 34 TERÖRİSTİN HEPSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmetçik Afrin'i teröristlere dar ediyor. Burseya Dağı'nda ele geçen bu iki fotoğraftaki teröristlerin tümünün öldürüldüğü belirlendi



Mehmetçik Afrin ve çevresini teröristlerden temizlemeye devam ediyor. Havadan ve karadan süren operasyonlarda teröristler ağır kayıp verip kaçıyor. Mehmetçiğin Türk bayrağını diktiği Burseya Dağı'nda, bir teröriste ait sırt çantasından çıkan USB bellekteki fotoğraf, teröristlerin verdiği ağır kayıpların da kanıtı gibi.

Türk İstihbarat birimleri, sağ yakalanan PKK/ KCK/PYD-YPG'li teröristler ile yerel kaynaklarından aldığı bilgilerle bu 2 fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı. İki fotoğrafta yer alan 20'si kadın 34 teröristin tamamının öldürüldüğü belirlendi. Sırrıberk ARSLAN/SABAH







ÖLDÜRÜLEN ERKEK TERÖRİSTLER

1)-İsa Dilbirin, (2)-Dijwar Cernaf, (3)-Hesen Derazor, (4)-Şivan Serakaniye, (5)-Ebdulrahman Tamine, (6)-Rezan Zeydan, (7)- Delil Şivan, (8)-Sorej Dirbesiye, (9)-Hoğir Enteriye, (10)-Berkel Elzen, (11)-Zalid Feysel, (12)-Mihemmed Dilğeş, (13)-Serekol Masiro, (14)-Berwan Dirbesiye.







ÖLDÜRÜLEN KADIN TERÖRİSTLER

(1)-Asya Cudi, (2)-Helin Ereb, (3)-Beritan Sema, (4)-Sözdar Koçer, (5)-Awaz Kobane, (6)-Rehşan Gewer, (7)-Herekol Tekoşin, (8)-Arin Deniz, (9)-Deniz Demhat, (10)-Sözdar Heseke, (11)-Warsin Goran, (12)-Vivan Ebas, (13)-Ferman Awaz, (14)-Aram Özgür, (15)-Rozerin Çiya, (16)-Mijdar Agiri, (17)-Arjin Mazlum, (18)-Nupella Derik, (19)- Zozan Azad, (20)-Beritan Rojova.



'DÜĞÜNE GİDİYORUM' DEMİŞTİ

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın (24), harekâtın 3'üncü günü Hatay'dan Suriye'ye geçerken çekilen görüntülerde "Düğüne gidiyoruz" diyen askerler arasındaydı. Ailesi Gaziantep'te oturan ve dün memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verilen Sarıaslan, çekilen son görüntülerinde, arkadaşları, komutanları ve gazetecilerle vedalaşıp, "Allah'ın izniyle oraya girip, alıp ve geleceğiz inşallah. Buradan aileme, herkese çok selam olsun" demişti.







'TERÖRE İNAT AĞLAMAYACAĞIM'

Şehidin babası İmam Sarıaslan da, teröre inat ağlamayacağını belirterek şöyle dedi: "En son cuma günü konuşmuştuk. 'Baba sıkıntı yok. Döneceğim' demişti. Biz devletimizi ve milletimizi seviyoruz. İnşallah terör bitecek. Bulundukları yerler başlarına yıkılacak. Olacak da. Az kaldı. Beni de götürseler oğlumun kaldığı yerden devam ederim."



ERDOĞAN'DAN BABAYA TAZİYE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sehit babası Sarıaslan ile telefonda görüştü. Erdoğan, acılı babaya, "Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz. Akif ne diyor: 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber/Sana aguşunu açmış duruyor peygamber.' Şimdi Enesimiz de peygamber efendimizin aguşuna gidiyor. Rabbim sabrınızı artırsın. İnşallah biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Bu savaştan Allahın izniyle galip çıkacağız. Biz duacıyız, sizler de bize dua edin" dedi.

İmam Sarıaslan da Erdoğan'a, "Sizin sayenizde olacak bu iş. Allah sizi başımızdan eksik etmesin" karşılığını verdi.







ŞEHİDİN VASİYETİ: ANNEME EV ALIN

Afrin operasyonunun 19'uncu gününde şehit olan ve perşembe günü Karabük'te toprağa verilen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyeti ortaya çıktı. Akpınar, aynı saldırıda yaralanan silah arkadaşına verdiği ve çerçeveletilen mektubunda özetle şöyle dedi: "Bu savaş haç ile hilalin, imanla inkârın, hak ile batılın savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a söyleyin üzülmesinler, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."



'BABAMI HACCA GÖNDER'

Bir diğer Afrin şehidi sözleşmeli er Sergen Pamukçu da ağabeyine, "Olur da şehadet nasip olursa devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun" diye vasiyet ettiği öğrenildi.



SİVİLLERİN ARASINA GİZLENİP SALDIRDILAR

Çatışmanın yaşandığı bölgeye PYD/PKK'lı teröristlerin, içinde çocukların da bulunduğu sivil grubu kullanarak saldırdığı belirlendi. İşte hain saldırının ayrıntıları:

Güvenlik kaynaklarının tespitlerine göre teröristlerden arındırılan bir köyün yakınındaki 1027 rakımlı tepeyi tutan komando birliklerine öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerler havaya uyarı atışı yaptı. Ancak uyarı atışına aldırmayan kalabalığın ilerleyişini sürdürmesi üzerine 16 kişilik komando timi gruba müdahala etmek için harekete geçti. Fakat bu esnada time sivillerin arasından el bombaları atıldı, eş zamanlı olarak köy içinde gizlenen PYD/PKK'lılar da silah ve roketlerle saldırıya geçti.

İlk temasta 16 kişilik timden 9 asker şehit düştü. Saldırıya müdahaleye giden helikopter de bu esnada kırıma uğradı ve 2 pilot şehit oldu. Komandoların 40 civarında teröristi etkisiz hale getirdiği, diğer teröristlerin ise kaçtıkları belirtilirken, birkaç saat sonra köy tamamen temizlendi.







BÖYLE UĞURLANMIŞLARDI

Zeytin Dalı Harekâtı'nda önceki gün şehit olan 12 askerden 9'unun aynı birlikte görev yaptığı ortaya çıktı. 25 Ocak günü şehit askerlerin de aralarında bulunduğu 208 komando, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı kışlasından törenle böyle uğurlanmıştı.







KANLARI YERDE KALMAYACAK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar dün Hatay'da Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili denetlemelerde bulundu. "Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı dahi yerde bırakılmayacak. Bölgedeki teröristlerin kökü kazınıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edilecek" diyen Akar, şöyle konuştu: "Harekât esnasında sıkça görüldüğü üzere, teröristlerin bilinçli şekilde sivil kıyafet giymelerine ve sivillerin hayatını hiçe sayarak, haince, meskûn mahallerdeki birçok evi tahkimli mevzi ve barınak olarak kullanmalarına rağmen, masumlara, sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayret sarf ediliyor. Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır."

TSK'dan yapılan açıklamasıya göre de dün operasyonda 86 PKK/KCK/ PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 266 oldu. Bu arada harekâta katılan birliklere takviye için çok sayıda zırhlı araç daha Hatay'a sevk edildi. ANKARA

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