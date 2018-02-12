Son Dakika Haberi: Savcı Kiraz’ın katledilimesi soruşturmasında flaş gelişme

31 Mart 2015 günü İstanbul Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Şehit savcıya düzenlenen eylemin talimatını yurtdışından getiren ve sonraki bir eylemde ölü olarak ele geçirilen Berna Yılmaz'ın yurtdışı çıkış işlemleri için vize almasını sağlayan ve muhasebeciliğini yaptığı şirkette çalışmış gibi gösteren Mithat Öztürk gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki sorgusu da tamamlanan Öztürk, 'Silahlı Terör Örgütü'ne Yardım Etme' suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

KATLİAM TALİMATI AĞZINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan sevk yazısında Mithat Öztürk'ün, 31 Ocak 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yapan, 14 Mart 2015 tarihinde Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan yurda giren ve yurtdışında iken örgütün Parti Okulu Yapılanması'nda örgüt yöneticilerinden aldığı ve ağzında getirdiği SD Kart içerisinde yazılı Cumhuriyet Savcısı'nın öldürülmesi eylem talimatını örgütün yapılanmalarından Halkın Hukuk Bürosu vasıtasıyla eylemlecilere ileten Berna Yılmaz'ı, muhasebeciliğini yaptığı Tuzla'da bulunan şirkette çalışmış gibi sigortalı olarak gösterdiği kaydedildi.

ŞEHİT SAVCI KİRAZ İÇİN ANMA TÖRENİ

ÇIKIŞ TARİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Yine sevk yazısında, işe giriş tarihinin 16 Ekim 2014, çıkış tarihinin ise dikkat çekici olarak Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın şehit edildiği eylemin tarihi 31 Mart 2015 olduğu belirtildi. Ayrıca Tunceli kırsalında öldürülen örgüt mensuplarından Kenan G.'nin de aynı şekilde şirkette çalışmış gibi gösterildiği de kaydedildi.

MUHASEBECİLİK İŞİNİ KULLANARAK…

Sevk yazısında, Mithat Öztürk'ün, terör örgütsel arşiv araştırma sonucunda 29 Eylül 1992 tarihinde silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilen Dev-Sol (DHKP-C terör örgütünün 1994 yılından öncesi adı) militanları Kayhan Tazeoğlu ve Makbule Sürmeli'nin cenazesine katılarak güvenlik güçlerine taşlı ve Molotof kokteyli saldırıda bulunan grup arasında olduğu belirtildi. Mithat Öztürk'ün muhtelif tarihlerde kendisinin de iltisaklı olduğu örgüt mensuplarının örgütsel amaçlarla yurtdışına çıkmaları için muhasebecilik işini kullanarak sigortalı gibi göstermek suretiyle vize almalarını sağlayarak üzerine atılı 'Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme' suçunu işlediği ifade edildi.