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yasta, onlar halayda

Kongrede İstiklal Marşı okunmadı. Sözde “devrim şehitleri” ifadesiyle bölücü teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018
Türkiye yasta, onlar halayda

'nin 3. Olağan Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda yapıldı. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, konuşmasında Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'na dil uzattı.

HAİNLERE SAHİP ÇIKTI
Bölücü /'lı teröristleri savunan Kemalbay, tepki toplayan ifadeler kullandı: "Afrin'de büyük bir direniş gerçekleşiyor. Neden? Çünkü siz halklara karşı savaş açarsanız, kaybedersiniz. Çünkü Afrin halkı kendi evini, kendi yaşamını koruyor." İstiklal Marşı okunmayan kongrenin divan eş başkanlığını yapan Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de, "Buradan, Sayın Öcalan'ı saygı ve sevgiyle anıyoruz" dedi.

CHP'Lİ ALTAY DA KATILDI
Grup Başkanvekili Engin Altay, salonda eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın yanında oturdu. HDP eş genel başkanlıklarına ise İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile 25. Dönem Milletvekili Sezai Temelli seçildi.

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Türkiye yasta, onlar halayda
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