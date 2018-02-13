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15 Temmuz Şehitler sü'nde hareketli dakikalar

15 Temmuz Şehitler sünde eylem yapan kişi nedeniyle duran trafik şahsın etkisiz hale getirilmesi sonra tekrar açıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 02:09
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar

15 Temmuz Şehitler sü'nde aracıyla iki şeridi trafiğe kapatarak eylem yapan şahıs polise teslim oldu. Güneydoğu gazisi olduğu ve dolandırıldığı öğrenilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akşam saat 18.50 sıralarında Metin Yılmaz, isimli Güneydoğu gazisi, iki şeridi kapatacak şekilde aracını park etti. Elinde silah olan Yılmaz, aracının üzerine Güneydoğu gazisi olduğu ve dolandırıldığına ilişkin bilgileri içeren bir pankart astı. Havaya ateş açan şahsın eylemi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, köprü trafiği bir süre Anadolu yakası istikametine tamamen durdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çalışmalarının ardından gazi Yılmaz, eyleminden vazgeçerek polise teslim oldu. Eylemi gerçekleştiren şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, köprü yeniden trafiğe açıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar
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