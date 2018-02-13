15 Temmuz darbe girişiminde Turkuvaz Medya
'yı işgale kalkışan 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na yönelik dava sürüyor. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada stajyer astsubaylık öğrencisi Hasan Kaygısız, darbeci subayları ele verdi. Kaygısız, askeri araçla kışladan çıkarıldıktan sonra rütbelilerden birinin "aHaber'i susturmaya gidiyoruz" dediğini, bir diğer rütbeli İsmail Menderes Sema'nın ise "Polis vurdum" dediğini aktardı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) darbe girişimi sırasında Turkuvaz Medya'yı işgal için Topkule Kışlası'ndaki 66. Mekanize Piyade Tugay'dan çıkan birlik, Seyrantepe TEM Otoyolu'nda halkın yolu kapatması sonucu ilerleyememişti. Bu tugayda darbecilerle çatışan piyade kurmay albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişi şehit olmuştu. Davada 132 darbeci yargılanıyor.