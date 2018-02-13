Arınç'ın damadı Yeter'in yargılanmasına devam ediliyor

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan Ekrem Yeter ve avukatları katıldı. Duruşmaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi. Duruşmaya ses ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla bağlanan gizli tanık 'Lagos' Urfa'dan Ankara'ya tayini çıktıktan sonra Turgay Baz adlı kişinin kendisini sanık Ekrem Yeter'e yönlendirdiğini ve Yeter'in bu yapının içinde olduğunu söylediğini belirtti. Gizli tanık Lagos, Ekrem Yeter'in yönlendirmesiyle yaklaşık 1 ay kendi evini tutana kadar FETÖ evinde kaldığını ileri sürdü.

YETER BU YAPININ İÇİNDEYDİ



Tanık Bülent Çanakçı, 2009 yılına kadar bu yapı içinde bulunduğunu belirterek, "Ben Dışkapı Çocuk Hastanesinde Baş Hekim yardımcısıydım. Ekrem Yeter Kardiyoloji Anabilim Dalı başkanıydı. Bu yapının içindekiler Yeter için, 'kendisi ağabeyimizdir, hastaları oraya gönderebilirsin' diyorlardı. Bu kişilerin tamamının ismini hatırlamıyorum. Hasan dost isimli ilahiyatçısı bunu söyleyenlerin arasındaydı. Bu kişi İç Anadolu pratisyen hekimlerden daha doğrusu akademisyen olmayan hekimlerden sorumlu kişiydi. Bildiğim kadarıyla devlet memuru değildi. Sanığa bu konuşmalardan sonra bir kaç kez hasta götürdüm. Benimde yapı içinde yer aldığımı biliyordu" diye konuştu.

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FETÖ ELEBAŞININ ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN…



Tanık Çanakçı, Yeter'in Kardiyoloji Derneği Başkanı olduğu dönemde Hacettepe Hastanesi'nde FETÖ üyelerinin bulunduğu Teknokent isimli bir yer bulunduğunu belirterek, "Orada Kök Hücre Merkezi kurmak için çok uğraştılar. Belediye Başkanları ile görüştüler. FETÖ elebaşı Gülen'in doktoru firari Tuncay Delibaş bu konu üzerinde çok duruyordu. Bu merkezi Gülen'in hastalıklarını kök hücre tedavisiyle geçirip, ömrünü uzatmak için açmak istedikleri basında haberlere konu olmuştu. Bu FETÖ'nün talimatıyla Tuncay Delibaş tarafından uygulamaya geçirilen bir projeydi. Hacettepe bu projeye teknik, Ekrem Yeter de personel desteği verecekti. Bu projede aktif olarak yer aldı" dedi.

TELEFON KONUŞMASINDA CUMHURBAŞKANIMIZLA DALGA GEÇTİ



Tanık Çanakçı, Ekrem Yeter'i Tuncay Delibaş konusunda uyarmak için bir gün odasına gittiğini anlatarak, "Bu sırada telefon geldi. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum ancak, 'indeyim bekliyorum. Beyefendi gelecekmiş paraları saydım bekliyorum. Halı serdik bekliyoruz' diyerek, Cumhurbaşkanımızla dalga geçtiğini hatırlıyorum. Bu olay tam tarihini hatırlamıyorum ama 17-25 Aralıktan sonraydı. Telefon konuşmasından sonra dışarı çıktık. Ben Tuncay Delibaş'ın dış güçlerin adamı olduğunu ve kendisine zarar vereceğini söyledim. Bana 'bu işler senin bildiğin gibi değil. Benim açımdan bir zararı yok' dedi" ifadelerini kullandı.

EŞİ ABLALARIN ABLASI OLARAK SÖYLENİYORDU



Tanık Çanakçı Ekrem Yeter'in eşinin de o dönemde 'Ablaların ablası' olarak bilindiğini ve tayin ve atamalarda etkili bir isim olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının 'Bunları kim söyledi' şeklindeki sorusuna Çanakçı, "Kim söyledi isim veremem ama bunlar konuşulan şeylerdi" dedi.

Tanık ifadelerinin ardından söz alan Ekrem Yeter, iddiaları kabul etmediğini ve FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Ayrıca Yeter'in avukatları adli kontrol uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

Talebi reddeden mahkeme, duruşmayı 10 Nisan 2018'e erteledi.

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