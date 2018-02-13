Başbakan Yıldırım Erzincan'da konuşuyor!

Başbakan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Başbakan Binali Yıldırım Erzincan İl Kongresi öncesi halka hitap etti.

Başbakan burada yaptığı konuşmada ABD'ye sert eleştirilerde bulunarak," ABD yönetimi diyor ki 'Bizim, Suriye'de terör örgütleriye kurduğumuz ilişki bir tercih değil, bir mecburiyet.' Bu ne demek? Bu, bizim lisanımızda 'Özrü kabahatinden büyük' demek. Şimdi DEAŞ bitti, DEAŞ bitince mecburiyet bitti mi? Bitti. O halde niye devam ediyorsunuz? Niye daha fazla silah gönderiyorsunuz? Bu iş o kadar kolay değil, bu sefer sert kayaya çarptınız. Buradan ilan ediyorum. PKK/PYD sizin sırtınızı sıvazlayanlara güvenmeyin. Güvendiğiniz dağlara kar yağması yakındır." ifadelerini kullandı.

Bütün tehditler tamamen bitince kadar bu operasyonlar devam edecek. Kimse caz yapmasın.

"KILIÇDAROĞLU KİMDEN YANASIN SÖYLE"

Ey Kılıçdaroğlu, sen hangi akla hizmet ediyorsun! Afrin'e girmeyin diyorsun. Bu nasıl mantık? Kimden yanasın çık da söyle. Sonuna kadar gideceğiz, sen istesen de istemesen de.

ERDOĞAN ALÇAKLARA KARŞI MÜCADELE EDİYORDU...

Kılıçdaroğlu 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en korkak adamı Erdoğan' demiş. Hadi oradan haddini bilmez. Sen 15 Temmuz'da tankların arasından sıvışırken Erdoğan alçaklara karşı mücadele ediyordu.

Biz Afrin'de insan düşmanları ile mücadele ediyoruz.

"ÇANAKKALE'DEKİ MÜCADELEMİZ NEYSE AFRİN'DEKİ DE ODUR"

Dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, sınır boylarımızı korumak mecburiyetindeyiz. 100 yıl evvelki kurtuluş mücadelemiz neyse 15 Temmuz mücadelemiz de odur. Çanakkale'deki mücadelemiz neyse Afrin'deki mücadele de odur. Bundan sonra başka yerdeki mücadele de aynı şekilde devam edecektir.

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