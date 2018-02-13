Darbeci general Semih Terzi’nin eşi Nazire Terzi’ye 18 yıl hapis!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ
) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir
tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi
'nin eşi Nazire Terzi
'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Nazire Terzi'yi "anayasayı ihlal suçuna yardım etmekten" 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme, Terzi'yi "anayasayı ihlal suçundan" önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu suçun "yardımla sınırlı kalması nedeniyle" Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesinin 1. ve 2. fıkralarından yer alan hükümlere göre ceza 18 yıla indirildi.