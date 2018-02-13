Fatma’sız ders başı

Kilis
ve Hatay'ın bazı ilçelerinde Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle yarıyıl tatili bir hafta gecikmeli olarak başladı. Reyhanlı'da teröristler tarafından uyuduğu sırada atılan bomba ile şehit düşen 17 yaşındaki Fatma Avlar
'ın okulunda arkadaşları ders başı yaptı. Şehit Fatma Avlar'ın okuduğu Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde şehidin arkadaşları, Fatma'nın sırasına güller, karanfiller bıraktı. Ögrenciler üzerinde Fatma'nın fotoğrafının basılı olduğu ve 'Şehitler Ölmez' yazan tişörtler giyerek okula geldi. Okulun ilk gününde Fatma'sız derse başlayan arkadaşları duygusal anlar yaşadı. 35 kişilik mevcudu bulunan 11/D sınıfı artık 34 kişi ama sınıf listesinde Fatma'nın ismi hâlâ var. Arkadaşlarının tek isteği ise okula Fatma Avlar'ın adının verilmesi. 'HEP MEHMETÇİĞE DUA EDERDİ'
Avlar'ın sınıf arkadaşı Ela Nur Sürücü, "O çok iyi bir insandı ve bugün çok özleniyor. Herkes perişan durumda. Fatmamız'ı unutmayacağız, unutturmayacağız. Kalbimizde yaşayacak" dedi. Sürücü, Fatma Avlar'ın rehber öğretmen olmak istediğini belirterek, "Beraber üniversitede okumak hepimizin ortak hayaliydi. Buradaki olaylarla ilgili tek yaptığı şey de Mehmetçiğimize dua etmekti. Bize de hep dua etmemizi söylerdi" ifadelerini kullandı.