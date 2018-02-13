Haberler Gündem Haberleri ‘Güzel yürekli evlat vasiyetini tüm Türkiye’ye bıraktı’

‘Güzel yürekli evlat vasiyetini tüm Türkiye’ye bıraktı’ Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar, şehit düşmeden önce arkadaşına yazdığı mesajda “Bana bir şey olursa devletin bağladığı aylığın yüzde 10’unu Zehra teyzeye verin” dedi. SABAH’ın bulduğu bir yardım derneği kurucusu olan Zehra Söylemez böyle konuştu