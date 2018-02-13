Müdürlerin ByLock’çu eşlerine de iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün düzenlediği operasyonlarda kritik görevler üstlenen eski FETÖ
'cü polis müdürlerinin eşleri ve yakınları hakkında dava açıldı.
Aralarında Yakup Saygılı
, Kazım Aksoy
ve Gaffur Ataç
'ın eşlerinin de bulunduğu tümü tutuklu 12 şüphelinin ByLock
kullandığı, Bank Asya
'ya para yatırdığı, örgütün mahrem isimleri ve onların eşleriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında FETÖ üyeliğinden 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede, Ayşe Arıkanoğlu'nun eşi Ayhan Arıkanoğlu adına kayıtlı, kendisinin kullandığı GSM hattı üzerinden örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirtildi.
ByLock kayıtları incelenen Ayşe Arıkanoğlu'nun, FETÖ'nün Emniyet Mahrem İmamı Feyzi kod adlı Fethan Kurt'un eşi Özlem Kurt ile irtibatının bulunduğu kaydedildi. Arıkanoğlu'nun ayrıca haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan çok sayıda kişi ile irtibatlı olduğu, Emniyet Mahrem İmamlarının eşleri ve örgüt içinde yönetici abla konumunda bulundukları değerlendirilen kişilerle de ilişiğinin bulunduğu ifade edildi. İŞTE O İSİMLER
FETÖ'cü eski İstanbul Mali Şube
Müdürü Yakup Saygılı'nın eşi Esra Filiz Saygılı, FETÖ mensubu eski Mali Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy'un eşi Sümeyye Aksoy, eski emniyet amirleri Kürşat Durmuş ve Said Gök'ün eşleri Fatmagül Durmuş ve Hatice Gök, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü'yken görev aldığı kumpas soruşturmalar kapsamında ve usulsüz dinlemeler ile ilgili yargılandığı davada firari olan Mesut Yılmaz'ın eşi Huri Yılmaz bunuluyor. 'SELAM' KUMPASINI HAZIRLAMIŞTI
Yine Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ
'u cezaevine götüren ve kumpas olarak bilinen Selam dosyasını hazırlayan eski Emniyet Müdürü Gaffur Ataç'ın eşi Rabia Ataç, FETÖ'den tutuklu eski Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Osman Özgür Açıkgöz'ün eşi Zeliha Özlem Açıkgöz, eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse
'nin kardeşi Selda Özdemir de o isimler arasında.
Tutuklu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde eski başkomiser olarak görev yapan Mehmet Habib Kunt'un eşi Nurcan Kunt, İstihbarat Şube'de Kısım Amirliği yapan eski Başkomiser Abdulhalim Sönmez'in eşi Neslihan Sönmez, Eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin oğlu Faruk Serdar Köse de iddianamede geçen isimler arasında yer aldı. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.