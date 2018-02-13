Ömara Tepesi ve Mahmudiyah köyü teröristlerden temizlendi

Zeytin
Dalı Harekatı'nın 25'inci gününde 3 cephede birden ilerlemeye devam eden TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Mahmudiyah köyü ve Ömara tepesi
ni teröristlerden temizledi. Böylece Afrin'in en büyük beldelerinden biri olan Cinderes'e bir adım daha yaklaşıldı. Doğu cephesinde ise Burseya Dağı'nın PYD/PKK'dan temizlenmesinin ardından Sakartepe'deki terör hedeflerine yönelik büyük bir operasyon başlatıldı. Doğu cephesinde hava harekatları da sürüyor. TSK uçakları, Katme köyünde YPG'ye ait bir cephaneliği vurdu. Harekatın başından bu yana Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 33'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 51 noktanın kontrolü alındı. 15 HE DEF İMHA EDİLDİ
TSK, harekatın başından bu yana bin 369 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Zeytin Dalı
harekatı kapsamında dün düzenlenen hava harekatıyla belirlenen 15 hedefin imha edildiği 103 PKK/KCK/PYDYPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildiği bildirildi. 31 ŞEH İT 143 GAZİ
Açıklamada bugüne kadar toplam 627 hedefin imha edildiği, çatışmalarda 31 askerin şehit olduğu, 143 askerin de yaralandığı belirtildi