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'nun teröristlerle çatışma anları kameralara yansıdı

eytin Dalı Harekatı kapsamında, () ve (), terör örgütü /'ya Afrin'in stratejik Cinderes bölgesinde darbe indirmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde, Deviye köyü ve ona hakim konumdaki 3 tepede PYD/PKK'ya yönelik operasyon düzenliyor. Karadan ilerleyen ÖSO'ya havadan Türk savaş uçakları, SİHA'lar ve Hatay sınır hattındaki topçu birlikleri destek veriyor. Operasyon sırasında cephe hattında bulunan ÖSO'nun teröristlerle çatışma anları AA kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 13.2.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 16:55
ÖSO'nun teröristlerle çatışma anları kameralara yansıdı

JÖH'LER SEVK EDİLDİ

İHA'nın haberine göre Cinderes'teki teröristlere ait mevzi ve sığınaklar havadan ve sınırda bulunan obüs ve tanklar tarafından vurulmaya devam ediyor. Cenderes ile Afrin'in birçok noktasından dumanların yükseldiği görülüyor.

Zırhlı Personel Taşıyıcılar ve Harekat lerinin sevk edildiği bölgede her geçen saat hareketlilik artıyor.

Afrin'deki çatışma anları kamerada!

3 KİLOMETREYE KADAR DÜŞTÜ

Afrin merkezine giden en önemli kavşak niteliğindeki Cenderes'e mesafenin 3 kilometreye kadar düştüğü bildiriliyor. Afrin'in güneybatısında bulunan Deviye köyü, teröristlerin Cinderes beldesi ve çevresindeki tepelerden Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sivilleri hedef alması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

CİNDERES'TEN YOĞUN SİYAH DUMANLAR YÜKSELİYOR

Zeytin Dalı Harekatı'nın 25. gününde ile birlikleri Afrin'deki ilerleyişini sürdürürken, Hatay'ın sınıra sıfır noktasında yer alan Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki sınır karakollarından çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri ile savaş jetleri, terör örgütü /YPG- hedeflerini vurmaya devam ediyor.
Terör örgütü yönetimindeki Afrin'in Cinderes kasabasından da siyah dumanlar yükseliyor. Yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de çıplak gözle görülüyor.

ÖMER SİMO KÖYÜ KURTARILDI

Alınan bilgiye göre, ve , Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı köyünü PYD/PKK'dan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 34'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 52 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: "Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, ve Ömer Simo köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

JÖH TİMLERİ MEHTER MARŞI İLE AFRİN'E GİDİYOR

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Suriye sınırına gitmek için Kırıkhan ilçesinden geçen Jandarma Özel Hareket (JÖH) konvoyu, vatandaşların sevgi gösterileriyle uğurlandı.



Mehter marşı ile ilçeden geçen çok sayıda personel taşıyıcı 'Kirpi'nin içerisinde bulunan JÖH timleri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giden konvoydaki askerler de kendilerini alkışlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

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