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Son Dakika Haberi: 'li 'na 5 yıl 10 ay hapis cezası

Son dakika haberi... İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul Milletvekili 'nu 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırdı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.2.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 15:06
Son Dakika Haberi: CHP'li Enis Berberoğlu'na 5 yıl 10 ay hapis cezası

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Milletvekili 'nu 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

CEZAEVİ'NDEN SEGBİS İLE BAĞLANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan 2. duruşmaya, Enis Berberoğlu kaldığı Maltepe Cezaevi'nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

5 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan ceza dairesi, sanık Enis Berberoğlu'nun "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Daire Berberoğlu'nun tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak!

SÜREÇ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.

Dava dosyası itiraz üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Söz konusu bozma kararının görüldüsünü yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ise bozma kararına şerh düştü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu hakkında verilen 25 yıllık hapis cezasına ilişkin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.

Dosyayı yeniden ele alan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, bozma kararından rücu ederek, Enis Berberoğlu'nun istinafta yargılanması amacıyla duruşma günü vermişti.

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