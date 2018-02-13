‘Yiğitlerimiz cennette komşu oldu’

Uzman Çavuş Enes Sarıaslan
'ı (24) Türkiye 23 Ocak'ta Zeytin Dalı harekâtı kapsamında Hatay
'dan Suriye'ye geçerken, arkadaşlarıyla birlikte kameralara, "Düğüne gidiyoruz" diye seslenmesiyle tanıdı. Sarıaslan geçtiğimiz cumartesi 11 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Önceki gün doğup büyüdüğü Adıyaman Besni'ye bağlı Sulvarlı'da toprağa verilen kahraman askerin babası İmam Sarıaslan'ı başsağlığı için arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Ama biz diyoruz ki Akif diyor ki 'Ey şehit oğlu şehit. İsteme benden makber avucunu açmış duruyor peygamber.' Şimdi Enes'imiz de aynen abisi gibi peygamber efendimizin arkasından gidiyor.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sabrınızı ve metanetinizi artırsın" dedi. Erdoğan'ın, sözlerindeki "Abi" ise yine Sulvarlı'da dünyaya gelen ve hendek operasyonları sırasında 24 Şubat 2016'da, Diyarbakır
'ın Sur ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Selçuk Dost
(28) çıktı. Sulvarlı Mahallesi'nden arkadaş olan iki gençten Selçuk Dost 2012'de, Enes Sarıaslan ise 2015'te uzman çavuş olmuştu. Yolları ayrılsa da ikisi de vatan için terörle mücadelede görev almıştı. Bir araya gelemeseler de zaman zaman telefonla görüşüyorlardı. Selçuk Dost şehit olduğunda da acı haberi alan Enes Sarıaslan, babası Mehmet Dost'un onu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladığı fotoğrafı Facebbok sayfasına koyarak, altına da "Selam sana şehit oğluna selam vermeye çalışan baba. Selam sana milletimizin kahraman Şehidi. Mekânın cennet, Peygamber Efendimiz komşun olsun" diye duygu dolu bir paylaşımda bulunmuştu. "BU ONUR BİZE YETER"
Enes Sarıaslan şehit olunca da, Selçuk Dost'un 2 yıl önce aynı acıyı yaşayan babası Mehmet Dost, hemen İmam Sarıaslan'ın yanına koşarak teselli etmeye çalıştı. SABAH'a konuşan acılı ama gururu 2 baba, "Yiğitlerimiz mahalle arkadaşıydı. Şimdi de cennette buluştular ve Peygamberimize komşu oldular. Evlatlarımız bu vatan için milletin namusu, şerefi için şehit oldular. Hainlere inat ağlamayacağız ve dimdik ayakta duracağız. Bu onur ve gurur bize yeter. Tüm şehitlerimize ve askerlerimize dua edeceğiz. Silah arkadaşları kanlarını yerde bırakmaz. Çocuklarımızın yerine bizi alsalar, onların görev yaptığı yerlerde göreve hazırız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı için aradığı şehit babası İmam Sarıaslan'a, Enes Sarıaslan ve Selçuk Dost'un arkadaşlığı ve art arda şehit mertebesine yükselmesinden bahsetti.