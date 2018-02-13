Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Yıldırım-Çipras görüşmesi

Yıldırım- görüşmesi

, Yunanistan Başbakanı Aleksis ile bir telefonla görüştü.

Giriş Tarihi: 13.2.2018 21:17 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 21:43
Yıldırım-Çipras görüşmesi
Görüşmede Ege Denizi'nde,Yunanistan'la son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi, için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı.

Konuya ilişkin iki tarafın üst düzeyli askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı. Görüş farklılıkların rağmen, görüşmenin olumlu bir havada cereyan ettiği, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldırım-Çipras görüşmesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN