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Berberoğlu’na 5 yıl 10 ay hapis

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018
Berberoğlu’na 5 yıl 10 ay hapis
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırdı. Daire, tarafından durdurulan TIR'larının görüntülerini firari eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle daha önce ceza alan Berberoğlu'nun dosyasını yeniden ele almıştı. Berberoğlu, "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı. Daire, Berberoğlu'nun tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
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Berberoğlu’na 5 yıl 10 ay hapis
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