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- görüşmesi sona erdi

Milli Savunma Bakanı ile Savunma Bakanı 'in, Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi sona erdi.

Giriş Tarihi: 14.2.2018 20:23 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 21:13
Canikli- Mattis görüşmesi sona erdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda NATO ve Daimi Temsilciliği yetkililerince karşılandı. Milli Savunma Bakanı Canikli ile Savunma Bakanı 'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi sona erdi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de bir araya gelen Canikli'nin, programı kapsamında ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesi ise TSİ 20.10'da başlamıştı. NATO Karargahı'ndaki görüşme, 50 dakika sürdü.

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Canikli- Mattis görüşmesi sona erdi
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