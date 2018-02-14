Canikli- Mattis görüşmesi sona erdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda NATO ve Türkiye Daimi Temsilciliği yetkililerince karşılandı. Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi sona erdi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile de bir araya gelen Canikli'nin, programı kapsamında ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşmesi ise TSİ 20.10'da başlamıştı. NATO Karargahı'ndaki görüşme, 50 dakika sürdü.

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