CHP’li vekilden çirkin benzetme

CHP
Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO
) için "El Kaide
arttığı" benzetmesinde bulundu. Bozkurt, "Belli bir mezhepçi kafayla hala Esad ile görüşmemek ve ÖSO denilen El Kaide artığı birtakım adamlarla, sırf harekata meşruiyet kazandırmak için bir arada yürümek maalesef hiç akılcı işler değil" diye konuştu. Bozkurt hakkında geçen yıl 16 Nisan'daki referanduma ilişkin bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.