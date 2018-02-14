FETÖ'nün çöpçatan çiftinin 22,5 yıl hapsi istendi

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası gözaltına alınan Prof. Dr. Nesrin Gürsan ile eşi Başhekim Dr. Mehmet Şevki Gürsan, 22 Temmuz günü tutuklandı. Prof. Dr. Nesrin Gürsan bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Çift hakkında, Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, gizli tanık ifadelerine yer verildi.

FUAT AVNİ HESABININ TAKİP EDİLMESİNİ İSTEMİŞ



Gizli tanık 'Kemal', Prof. Dr. Nesrin Gürsan'ın üniversitede örgütün önemli elemanlarından biri olduğunu öne sürdü. Gizli tanık, "Nesrin Gürsan örgüt mensuplarının evlilik faaliyetlerinde aktif rol aldı. 17/25 Aralık sürecinden önce bu husus gizlenmediği için üniversitedeki birçok kişi bunu biliyordu. 17/25 Aralık'tan sonra 'Fuat Avni' isimli Twitter kullanıcısının takip edilmesi için çevresindeki herkese not kağıdı yazarak verdi" diye konuştu.



(Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Şevki Gürsan)



Hazırlanan iddianamede ise Gürsan çiftinin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 5 Şubat 2014'ten itibaren Bank Asya'ya yüklü miktarda paralar yatırdığına vurgu yapıldı. Prof. Dr. Nesrin Gürsan'ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığında değinilen iddianamede, Gürsan çiftinin örgüt için himmet ve bağış topladığı kaydedildi. Prof. Dr. Nesrin Gürsan'ın Atatürk Üniversitesi içerisinde örgütün kadın yapılamasında önemli bir yerinin olduğu belirtilen iddianamede, Dr. Mehmet Şevki Gürsan'ın ise 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüte müzahir Şifa Hastanesi'nin doktor ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyetlerde bulunduğu aktarıldı.



Prof. Dr. Nesrin Gürsan



İddianamede, Nesrin-Mehmet Şevki Gürsan çiftinin katalog evlilik olarak bilinen örgüt içi evlilik faaliyeletini yürüttükleri ifade edildi. Çiftin 'evlendirme mesulü' olarak değerlendirildiği anlatılan iddianamede, bunun da sanıkların örgüt içerisinde yönetici statüsünde olduklarını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.



Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanan sanık Gürsan çifti, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Dr. Mehmet Şevki Gürsan'ın adli kontrol kararı ile tahliyesini kararlaştırdı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.