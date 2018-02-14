Obüsler ve jetler vuruyor

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eytin Dalı Harekâtı'nın 25'inci gününde 3 koldan ilerleyişine devam eden TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları son olarak Afrin'in kuzeyinde bulunan Ömer Simo köyünü, terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.
TSK ve ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 34'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 52 noktayı örgütten kurtardı.
TSK, Afrin'de dün 70 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, harekâtın başından bu yana etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin sayısının bin 439 olduğu da belirtildi.
Sınır birliklerinde konuşlu bulunan ÇNRA'larla PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefleri ateş altına alındı. Terör örgütüne ait hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri
ve tanklarla vuruldu. Atışların ardından terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar
'ın, Hatay'da Zeytin Dalı
Harekatı'na ilişkin yaptığı inceleme ve denetleme görüntüleri paylaşıldı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından YouTube üzerinden paylaşılan görüntülerde, pilotlara seslenen Orgeneral Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirip daha huzurlu, güvenli bir ortamda layık olduğumuz yaşam şekline kavuşacağız. Bunda rolünüz, emeğiniz büyük. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla görevlerinizi yapmanızı bekliyoruz" mesajını veriyor. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği ve 16 hedefin imha edildiği bildirildi. MEHTER MARŞLI SEVKIYAT
Bölgeye
destek amacıyla gönderilen çok sayıda tank, ilçedeki hazırlıkların ardından Suriye sınırına doğru yola çıktı. Hatay'a gelen 40 araçlık askeri konvoy
da, zırhlı araçlardan çalınan mehter marşları eşliğinde sınıra hareket etti. Güzergâhları boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu askerler, vatandaşlara siren çalıp el sallayarak teşekkür etti. Malatya'dan yola çıkan ve 20 araçtan oluşan askeri konvoy da sınıra konuşlandırıldı. Birlikler, Hatay'da mehter marşı ve Türk bayrakları ile karşılandı.