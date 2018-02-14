Haberler Gündem Haberleri Son Dakika! Mehmetçiğin destan yazdığı Burseya Dağı'ndan son görüntüler geldi

Son Dakika! Mehmetçiğin destan yazdığı Burseya Dağı'ndan son görüntüler geldi Son dakika haberi... TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen, stratejik öneme sahip Burseya Dağı'na tuzaklanan patlayıcılar, uzman ekiplerce tek tek imha ediliyor. Yaklaşık 4 yıl PYD/PKK'lı teröristlerin elinde kalan, beton blok ve tünellerle adeta kaleye dönüştürülen dağda uzman ekipler, aralarında anti tank mayınları ile cep telefonu ve telsiz gibi cihazlar yardımıyla da uzaktan kontrol sağlanabilen tonlarca patlayıcıyı imha etmeyi başardı. Yabancı menşeli patlayıcıların da bulunduğu dağda özellikle askeri birliklerin geçiş bölgelerinde tuzaklanmış mayınların imhası devam ediyor.

Giriş Tarihi: 14.2.2018 12:43 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 16:48