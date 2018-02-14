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Selman’a ’nı anlattı

Giriş Tarihi: 14.2.2018
Suudi Kralı Selman’a Zeytin Dalı’nı anlattı
Cumhurbaşkanı ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Türkiye'nin Afrin'de terör unsurlarına karşı yürüttüğü Harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulundu. İki lider Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda işbirliğini artırmanın faydalı olacağını vurguladılar. Suud Kralı Selman'ın Cenevre sürecini desteklediklerini ifade etmesine mukabil Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana sürecini ve Soçi Kongresi'ni Cenevre'nin mütemmim cüzleri olarak gördüklerine dikkat çekti.
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Suudi Kralı Selman’a Zeytin Dalı’nı anlattı
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