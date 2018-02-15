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'da gösterileri yasaklandı

'da sık sık gösteri düzenleyen ve terör örgütü 'ya yakın kuruluşların çatı örgütü olan Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne () bundan sonra gösteri izin verilmeyeceği açıklandı. Yarın Köln ve Leverkusen'de düzenlenmek istenen iki gösteri yasaklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 01:57
Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı

Köln Emniyet Teşkilatı, 'in Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek yarın Köln ve Leverkusen kentlerinde yapmak istediği iki gösterinin de yasaklandığını duyurdu.

"TERÖR POSTERLERİNE İZİN YOK"

Gösterilerin yasaklamasına gerekçe olarak, 'da terör örgütü kabul edilen 'nın yasaklı sembollerinin ve terör örgütü liderinin posterlerinin taşınması ve bundan sonraki gösterilerde de taşınarak suç işleme ihtimalinin yüksek oluşu gösterildi.

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TERÖR, TÜM DÜNYANIN BELASI

NAV-DEM'in geçen cumartesi günü Köln'de yapmak istediği gösteriye de izin verilmemişti.

NAV-DEM'in 27 Ocak tarihinde Köln'de düzenlediği protesto gösterileri, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri ile yasaklı PKK paçavralarının açılması sonucu durdurulmuş, ardından gösteri yasa dışı ilan edilerek dağıtılmıştı.

Yine NAV-DEM'in 4 Kasım 2017'de Düsseldorf'ta düzenlediği gösteri benzer gerekçeyle durdurulmuş, terör örgütü yandaşları taşkınlık çıkararak polisle çatışmıştı.

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Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı
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