Darbe sanığı pilot, telsiz kayıtlarını inkar etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜ BOMBALAYAN PİLOT..."

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladığı iddia edilen eski pilot kurmay yüzbaşı İlhami Aygül savunma yaptı.

Aygül, iddianame geçen Ankara Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ binasına 2 tane bomba atma ve bunun sonucunda 2 kişinin şehit, 39 kişinin yaralanmasına sebebiyet verilen eylemi kabul etmediğini bildirdi.

Savcılıkta daha önce verdiği ifadeleri reddeden Aygül, olay gecesi yasa dışı bir faaliyet yapmadığını, gerçeği öğrendikten sonra pasif direnişte bulunduğunu iddia etti.

Yurt dışı görevine seçilmesi nedeniyle 15 Temmuz günü mesai saatinde ilişik kesme faaliyetleriyle uğraştığını, akşama doğru filo komutanının ilişiği o gün kesmeyip beklemede kalması emrini verdiğini ileri süren Aygül, 141. Filo'da akşam otururken filo komutanının kendilerini toplayarak iki gün Terörle Mücadele Harekatı (TMH) faaliyeti yapılacağını, kimsenin dışarı çıkmamasını emrettiğini iddia etti.

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Aygül, 143. Filodan teçhizatlarını alıp 141.Filoya geri döndüğünü, orada yapılan uçuş brifingine katıldığını ve saat 22.45 civarı uçak başına gittiğini anlattı. Kalkış yaptığı sırada uçağın mühimmat yüklü olmadığını, sadece hedefleme podu olduğunu fark ettiğini söyleyen Aygül,"Kalktıktan 15 dakika sonra bana bir koordinat geldi. Hedefleme podunun havada arıza yaptığını anladım. Daha sonra iniş yaptım." diye konuştu.

İndikten sonra 141. filoya gidince elinde cep telefonu olan birinin "Haberiniz var mı? Tanklar meydana çıkmış." deyince oradan uzaklaştığını, yüzbaşı Oğuz Alper Emrah ile karşılaşınca birlikte filodan kaçmaya kalkışınca uzun namlulu silahlı personelinin filodan çıkmamaları yönünde kendilerini tehdit ettiğini iddia eden Aygül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Silahlı askerler vardı. 'Siz kimsiniz, burada ne yapıyorsunuz?' dedim. Darbe ile ilgili bir şeyler söylendi. Darbeyle benim uçuşumun ne ilgisi vardı, anlayamadım. Sonra bir daha uçmamaya karar verdim. Sabah kaçmak istedim. 143. Filo'ya gittim. Oradan Oğuz Alper ile lojmanlara gittik. Birkaç gün bekledikten sonra savcılığa gidip ifade verdik."

Aygül, iddianamede geçen telsiz kayıtlarına ilişkin, o seslerin kendisine ait olmadığını, o gece bombalamaya katılmadığını savundu.

Çapraz sorgu sırasında Başkan Selfet Giray'ın yurt dışına görevi çıkmasına rağmen neden o gece kendisinin uçtuğunu, bunun özel bir anlamı olup olmadığını sorması üzerine, sanık Aygül, "Filo komutanım TMH görevi deyince 'Hayır uçamam' diyemezdim. 'Arkadaşlar bu sizin jübile uçuşunuz olur.' deyince ben de uçtum." diye cevap verdi.

Başbakanlık avukatı İskender Minar'ın "Sana isnat edilen eylem bu devletin tarihinde başkentine yapılan ilk saldırı. Askerlik mesleğine genç yaşta başladın. Bu devletin ekmeğini yedin. Biz bu eylemlerin açığa kavuşturulmasını istiyoruz. O gece Akıncı Üssü'nde olup hangi sanığın 'Şu vurdu, bu yaptı dediğini gördük? Sence bu örgütsel tavır değil midir? sorusuna Aygül, "Söylediklerimin gerçek olabileceği ihtimalini de gözardı etmeyin." diye yanıtladı.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

İddianameye giren görüntüler ve telsiz konuşmalarına göre Ankara Emniyet Müdürlüğüne iki bomba "94-1562" kuyruk numaralı uçaktan atıldı. Söz konusu uçağı "ASLAN 4 Bir Numara" koduyla İlhami Aygül kullandı.

Telsiz konuşmalarına göre ilk olarak İlhami Aygül, emniyet binası önünde çatışma olduğunu belirtti. Bunun üzerine eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, "Emniyet binasını vurun, tahrip edin." şeklinde talimat verdi.

Kaygusuz ile Aygül arasındaki telsiz konuşmalarından bazları şu şekilde:

"Aygül: Kurt filo ASLAN 4 emniyet binası önünde çatışma, takip ediyoruz.

Kaygusuz: Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin.

Aygül: Anlaşıldı çatışma olan bölgeye atış yapıyoruz, mutabık mıyız?

Kaygusuz: Tamamen mutabıkız.

Aygül: Anlaşıldı, emniyet binası Ankamall'ın yanındaki ilk bina mı, ikinci bina mı? Çatışma olan bölgeye ateş edebiliriz.

Kaygusuz: Yoğun ateş edilen yere ateş yapın, çatışmanın olduğu yere.

Aygül: Anlaşıldı emniyet binasından yola doğru ateş açılıyor. Emniyet binası bölgesine biz ateş açıyor, atış yapıyoruz.

Kaygusuz: Emniyet binasını tahrip serbest.

Kaygusuz: Emniyet binasına atış yaptınız mı?

Aygül: İki dakika sonra taarruz olacak.

Kaygusuz: Biraz acele edelim, bir bomba daha, iki bomba.

Aygül: Anlaşılmadı.

Kaygusuz: Bir bomba daha atıyoruz oraya.

Aygül: Çatışma bölgesine iki bomba atacağım."