Son dakika: Pentagon'dan Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşmesinde, ABD'nin teröre karşı Türkiye'nin yanında olduğunu söylediğini duyurdu. Pentagon, Mattis'in, "DEAŞ ile mücadeleye yeniden odaklanılması gerektiğini söylediğini aktardı.

Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bir araya gelmişti.

Canikli ile Mattis arasında kritik görüşme