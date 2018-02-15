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Son dakika: 'dan Türkiye açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD'li mevkidaşı arasındaki görüşmeye ilişkin 'dan yine benzer bir açıklama geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "PKK ve teröre karşı Türkiye'nin yanındayız" denildi.

Giriş Tarihi: 15.2.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 10:40
Son dakika: Pentagon'dan Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı (), ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Belçika'nın başkenti Brüksel'de Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüşmesinde, ABD'nin teröre karşı Türkiye'nin yanında olduğunu söylediğini duyurdu. Pentagon, Mattis'in, "DEAŞ ile mücadeleye yeniden odaklanılması gerektiğini söylediğini aktardı.

Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Brüksel'de bir araya gelmişti.

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Son dakika: Pentagon'dan Türkiye açıklaması!
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