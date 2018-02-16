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'da tarihi Erdoğan-Tillerson zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ve saat 19.41’de başlayan görüşle 3 saat 15 dakika sürdü.

Giriş Tarihi: 15.2.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 01:48
Ankara'da tarihi Erdoğan-Tillerson zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Dışışleri Bakanı 'ı kabulü sona erdi.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulü saat 19.40'ta başladı ve saat 22.55'te bitti.

3 saat 15 dakika süren kabulde, Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

RAHATSIZLIK İLETİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çalışma ziyareti için Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson'a, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'taki önceliklerini açık bir şekilde ilettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Beştepe'de bu akşam gerçekleşen kabulde, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin tüm bu konulardaki öncelikleri ve beklentileri ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a açık bir şekilde iletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Tillerson'ı kabulü, 3 saat 15 dakika sürmüştü.

ÇAVUŞOĞLU'YLA BİR ARAYA GELECEK

Yarın Çavuşoğlu ile de bir araya gelecek Tillerson'ın Türkiye'deki ikili görüşmelerinde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konuların ele alınacağı ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabul etti

Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta 'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.

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Ankara'da tarihi Erdoğan-Tillerson zirvesi
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