Akıncı Üssü davasında FETÖ'cü eski pilotların savunmaları alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından Akıncı Üssü'ne gelip darbe girişimine katıldıkları ileri sürülen eski pilotların savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

'YARIN GERİ HİZMET UÇUŞU YAPILACAK'

Sanık eski kurmay binbaşı İbrahim Yozgat, olay tarihinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı 182. Filo komutanı olarak görev yaptığını anlattı. 14 Temmuz 2016'da Üs Komutanının odasında ilgili filo komutanlarıyla birlikte toplantı yaptıklarını söyleyen Yozgat, 'yarın geri hizmet uçuşu' yapılacağı emrinin kendisine o toplantıda verildiğini ileri sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı gün, Üs Komutanı Deniz Kartepe'nin emriyle Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamında Diyarbakır'dan kalkış yaptıklarını ileri süren Yozgat, "Havadayken bizim uçağın çağrı adı 'ATMACA 1'di. Ankara'ya gelince Akıncı'nın güneyinde 20 dakika yakıt azalana kadar bekledik. Havadaki uçaklarla hiç telsiz temasımız olmadı. Sadece Akıncı kule ile temasımız oldu. Kısa süre sonra indik." dedi.

Darbe girişimini, Akıncı Üssü'ne indikten sonra anladıklarını savunan Yozgat, o saatten sonra herhangi bir eyleme katılmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Çapraz sorgu sırasında Mahkeme Başkanı Selfet Giray, 15 Temmuz gecesi tespit edilen telsiz kayıtlarında kalkış yaptığı uçağın çağrı kodunun geçtiğini hatırlatması üzerine, sanık Yozgat, "Ben bunları delil olarak kabul etmiyorum. O yüzden telsiz konuşmalarını kabul etmiyorum." diye konuştu.



?SİZ UÇMADIYSANIZ KİM UÇMUŞ OLABİLİR?

Bir avukatın "Ankara'da o gece alçak irtifadan uçuş yaptığınız iddia ediliyor. Siz uçmadıysanız kim uçmuş olabilir?" sorusuna Yozgat, "Ben saat 00.30 sıralarında Akıncı U¨ssu¨'ne birinci sırada iniş yaptım. Uçuş sırasında herhangi bir şekilde mu¨himmat kullanmadım. Ankara veya başka bir yerde yüksek süratle alçak irtifada uçuş yapmadım." yanıtını verdi.

Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, Diyarbakır'daki kulenin uçaklar kalkmadan önceki "Kalkmayın. Gitmeyin. Uçuş yasal değildir" şeklindeki uyarılarını hatırlatması üzerine Yozgat, "Ben kalkıştan önce böyle bir anons duymadım." dedi.

Duruşmada savunma yapan eski pilot Binbaşı Ahmet Özdemir de olay tarihinde Diyarbakır 181. Filo komutanı olarak görev yaptığını ifade etti. Darbe girişiminden bir gün önce pilotlarla dönemin Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Deniz Kartepe'nin odasına gittiklerini, Kartepe'nin yakın bir tarihte muhtemel TMH görevi olacağını bildirdiğini öne süren Özdemir, "Kartepe generalin emriyle 15 Temmuz günü Diyarbakır'dan kalkıp Akıncı Üssü'ne gittik." diye konuştu.

Özdemir, darbe girişimi günü yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Bayrak töreninden sonra Diyarbakır'dan 6 uçakla kalkış yaptık. Yaklaşık 50 dakikalık bir uçuştan sonra Ankara'ya geldik. Akıncı meydanına yaklaşınca güneyinde beklememiz emredildi. Uçuş boyunca alçak irtifadan uçmadık. Havada uçuş trafiği yoğundu. Hangi uçağın ne yapacağını bilecek konumda değildik. Daha sonra Akıncı kule izin verince indik. Servis aracı bizi 141. Filoya go¨tu¨rdu¨. Darbe girişimini öğrenince sabaha kadar bazen uyudum bazen dinlendim."





BÖLGENİN VE OTELİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

Özdemir, iddianamede geçen aylık uçuş planında bulunmamasına rağmen, 12 Temmuz 2016'da Diyarbakır 8. Ana Jet U¨s Komutanı Deniz Kartepe ve pilot Yu¨zbaşı Ceyhan Karakurt ile 2 adet F-16 uc¸agˆı ile saat 09.39'da Pars 01 c¸agˆrı adıyla Diyarbakır'dan havalandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o tarihte konakladığı otelin üstünden uçtukları, bölgenin ve otelin fotoğraflarını çektikleri iddiasına ilişkin de savunma yaptı.

Suçlamaları kabul etmeyen Özdemir, "12 Temmuz 2016 tarihinde Kartepe'nin emriyle uçuş programını hazırladık. Bu uçuş rutin görevlerimizdendi. Dalaman'a Ceylan Karakurt ve Deniz Kartepe ile birlikte uçtuk. Otelin çevresinden geçmemiz hiçbir şekilde görüntülememiz söz konusu değildir. Fiziki olarak da bu mümkün değildir." ifadelerini kullandı.