Akıncı Üssü davasında flaş ifadeler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimnde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davanın duruşmasına, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından Akıncı Üssü'ne gelip darbe girişimine katıldıkları ileri sürülen eski pilotların savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

BÜTÜN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık eski pilot yüzbaşı Erdem Erdoğan, iddianamede kendisi hakkında isnat edilen tüm suçları reddederek savunmasına başladı.

Erdoğan, olay tarihinde yıllık izinde olduğunu, Filo komutanı İbrahim Yozgat'ın emriyle Terörle Mücadele Harekatı'na (TMH) katılmak üzerine 14 Temmuz 2016'da İstanbul'dan Diyarbakır'a geçtiğini anlattı.

"22:30'DA 6 UÇAKLA BİRLİKTE KALKTIK"

Darbe girişiminin yaşandığı gün, filo komutanı Yozgat'ın kendisini arayıp Yıldıray Korkmaz'ı da alarak filoya geçmesini söylediğini iddia eden Erdoğan, "Filo'ya girdikten kısa süre sonra uçak başına geçtik. Kontrollerin ardından takriben kalkış yaptım. Uçağımın telsiz arızası olduğunu anladım ve bunu kol komutanına söyledim. Saat 22.30 sıralarında 6 uçak birlikte kalkış yaptık." diye konuştu.

"KULE İNİŞ İZNİ VERMEDİ"

Yaklaşık bir saat uçtuktan sonra Akıncı Üssü etrafına geldiklerini ifade eden Erdoğan, Akıncı kulenin kendilerine ilk başta iniş izni vermediğini, bu yüzden yarım saat havada bekledikten sonra iniş yaptıklarını söyledi.

"YORGUNLUKTAN SIZMIŞIM"

İddianamede geçen Ankara'da alçak uçuş yaptığına ilişkin suçlamaları kabul etmediğini, mühimmat kullanmadığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İndikten sonra kulenin bize gösterdiği park yerine uçakları çekerek Filo'ya geçtik. Filo'nun giriş kapısında tam teçhizatlı askerler duruyordu. Uçuş kıyafetlerimi çıkartıp, dinlenme odasına geçtik. 01.30 sıralarında cep telefonuma baktığımda haberleri gördük. Filo komutanlarımızla bu olayı konuştuk. Filo'dan ayrılmaya karar verdik. Ancak izin vermediler. Yorgunluktan sızmışım. Sabaha kadar bu şekilde zaman geçirdim. Sabah olunca pistin bombalandığını duyduk. Oradan misafirhaneye geçip bekledik. Savcılar gelince de ifade vermek için teslim olduk."

FETÖ üyesi olmadığını ve darbe girişimine katılmadığı savunan Erdoğan, tahliyesini talep etti.

Çapraz sorgusunda bir avukatın, mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Akıncı Üssü'nden izinsiz kalkarak, İstanbul'a gittiğini ve orada alçak uçuş ve çok sayıda dalış yaptığına ilişkin iddiaları hatırlatması üzerine Erdoğan, "Ben o gece indikten sonra bir daha uçmadım. Benim uçuş malzemelerimi alıp başka birisi uçmuş olabilir." iddiasında bulundu.

Sanık eski pilot yüzbaşı Fatih Şen de olay tarihinde Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yaptığını, uzun yıllar terörle mücadele operasyonlarına katıldığını anlattı.

Olay günü Filo komutanı Ahmet Özdemir'in sabah TMH görevi olduğunu ve Filo'ya gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine görev yerine gittiğini aktaran Şen, "Cuma sabahı filoya gittim. Ahmet Özdemir go¨revin o¨nce o¨gˆlene ertelendiğini, ardından da akşama ertelendiğini söyledi. Bunun üzerine ben de Filo'nun misafirhanesine gittim." dedi.

Misafirhanede gördüğü eski yüzbaşı Ceyhan Karakurt'un kendisine O¨zdemir'in talimatı ile harekat ic¸in u¨sse dönmesini söylediğini aktaran Şen, bunun üzerine üsse döndüğünü uçuş tulumlarını giyip havalandığını anlattı.

Şen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir saate yakın bir uçuştan sonra Akıncı Üssü'ne geldik. Kule izin vermeyince 2 saate yakın havada bekledik. Daha sonra iniş yaptık. Daha sonra Filo'ya geçtik. Çevrede silahlı ve tam teçhizatlı askerler vardı. Darbeye yönelik haberleri görünce hiçbir şeye karışmadan sabaha kadar bekledik."

Sanığın çapraz sorgusunda Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş'ün, "Diyarbakır'dan kalkarken kuleden 'Emir iptal oldu, kalkmayın' anonsunu duymadınız mı? Bir de 'Panter 2' çağrı koduyla konuşan kimdi? sorusuna sanık Şen, "Bize 'Kalkmayın' diye bir anons gelmedi. O kod Filo'nun harekat komutanına aittir." diye yanıt verdi.

Duruşmaya 19 Şubat Pazartesi günü sanık savunmalarıyla devam edilecek.