PYD/PKK'dan Suriyeli Kürt siyasetçiye tehdit!

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından 14 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen "PKK-YPG'nin Suriye yapılanması" konulu panele katılan Suriye Kürt Gelecek Hareketi Başkanı Siamend Hajo, tehdit edildi.



KÜRT ULUSAL KONSEYİ İLE HAJO AŞİRETİNDEN 3 KİŞİ PYD BASKISI İLE AÇIKLAMALAR YAYIMLADI

PYD baskısı altında olduğu belirtilen Kürt Ulusal Konseyi ile Hajo aşiretinden 3 kişi, ayrı ayrı açıklamalar yayımlayarak, Siamend Hajo'nun panele katılmasını eleştirdi.

HAİN İLAN EDİLDİM

Kürt Ulusal Konseyi'nin açıklamasında, Hajo'nun konsey bünyesindeki Suriye Kürt Gelecek Hareketi'ndeki üyeliğinin dondurulduğu bildirilirken, aşiretten bazı kişilerin açıklamasında Hajo "hain" ilan edildi, artık aşiretten olmadığı ve sorumluluğunun da kendisinde bulunduğu aktarıldı.

HER ŞEYE RAĞMEN PANELE KATILDI

Bu faaliyetlerin Kürt halkının yararına olduğunu düşünen Hajo ise tüm tehditlere ve eleştirilere rağmen panele katılmaktan vazgeçmedi.

"PYD DE TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDE YER ALMALI"

Siamend Hajo, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, panel için davet aldıktan sonra sosyal medya üzerinden, PYD/PKK çevrelerinden saldırıya uğradığını ve ihanetle suçlandığını belirtti.

Türkiye'ye gelmeye hakkı bulunduğunu anlatan Hajo, şunları kaydetti:

"Türkiye ile bizim uzun bir sınırımız var. Afrin operasyonuna rağmen ilişkimiz devam edecek. Çünkü biz parti olarak Türkiye gibi büyük bir devlete düşmanlık besleyemeyiz. Kürt Ulusal Konseyi içerisindeki bir kesim PYD/PKK ile yakınlaşmak istiyor. Bir süre önce yanlış bir üslupla bir açıklama yaptılar. Belli ki meclisin içerisinde PKK ve PYD ile yakınlaşmak isteyen grup ön plana çıktı. Her zaman PKK ve PYD'ye eleştiriler yönelttiğim için paneli benden kurtulmak için bir fırsat olarak gördüler. Ayrıca benim partimden bir kısım kişiler de PKK ve PYD ile yakınlaşmak istedikleri için aramızda ihtilaf çıktı. Halbuki PKK terör örgütü listesinde yer alan bir yapı. PKK gibi PYD'yi de o listeye koymamız lazım."

Siamend Hajo, iki ay önce Kürt Ulusal Konseyi Dış İlişkiler Komitesi'ne üye olarak seçildiğini ve bir süre önce Meclis Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi için Avrupa Birliği yetkilileri ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisiyle görüşmeler yaptığını söyledi.

Panele katılma isteğini beyan ettikten sonra meclis içerisinde PKK/PYD'ye yakınlaşmak isteyen kişilerin bunu bahane ederek üyeliğini dondurmaya kalktığını dile getiren Hajo, "Bana 'Bizim adımıza konuşma hakkın yok.' dediler ancak ben onlara meclis adına konuşmayacağımı, kendi düşüncelerimi açıklayacağımı belirttim." dedi.

"KIZGINLIĞIN SEBEBİ PKK/PYD'NİN BÖLGEMİZDEN ÇIKMASINI İSTEMEM"

Hajo, aşiretinden üç kişinin imzasıyla yapılan açıklamada kendisinin açıkça tehdit edildiğini öne sürdü.

Bu kişilerin tüm aşiret adına açıklama yapma hakkı bulunmadığını ifade eden Hajo, şunları söyledi:

"Bu üç kişinin de PYD/PKK ile yakınlıkları var. Hajo aşireti çok büyük ve bu üç kişi bütün aşireti temsil etmiyorlar. Aşiret geleneklerine göre bir kişiden eğer vazgeçilirse o kişinin kanı artık mübah sayılıyor. Bu açıklama beni öldürmek için PKK/PYD'ye bir mesajdır. Beni ihanetle suçladılar. Halbuki ben açık bir şekilde medyanın önünde konuştum. Onların kızgınlık sebebi PYD/PKK'nın bölgemizden çıkmasını istemem."