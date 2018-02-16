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’nın S ve İHA teknolojisi, Komşu’ya parmak ısırttı

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Giriş Tarihi: 16.2.2018
TSK’nın SİHA ve İHA teknolojisi, Komşu’ya parmak ısırttı
'da yayımlanan dergisinin "Teknoloji savaşı nasıl kazanılır" başlıklı yazısında, Türk ordusunun Afrin harekâtı esnasında Türkiye tarafına top atışı yapan sivil giyimli teröristlerin 'larla saniye saniye görüntülenmesinin ardından SİHA'lar tarafından vurulmasına dikkat çekildi. Analizde "Türk propagandası yapmakla suçlanacağız ancak uyanmanın vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Daha üstün bir DNA ile değil daha üstün silahlarla bir savaş kazanabiliriz" ifadeleriyle Türk ordusunun başarısıyla Yunan ordusu kıyaslandı.
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TSK’nın SİHA ve İHA teknolojisi, Komşu’ya parmak ısırttı
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