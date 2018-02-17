Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu

Erdoğan, nikah şahidi oldu

, Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Başkanı Mustafa Özbey’in nikah şahidi oldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 20:13 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu
6'ıncı Olağan Kongresine katılan , ardından Gençlik Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özbey ile 'in nikah törenine katıldı.



Bir düğün salonunda yapılan ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın tarafından kıyınan nikah töreninde çiftin şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. yaptı. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifte mutluluklar diledi ve evlilik cüzdanını ise gelin Özge Erden'e verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN