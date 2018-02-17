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Eski Kadıköy Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu serbest bırakıldı

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan eski Kadıköy Emniyet Müdürü serbest bırakıldı

Giriş Tarihi: 17.2.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 12:02
Eski Kadıköy Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu serbest bırakıldı

Tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu adli kontrol şartıyla salıverildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheliden eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Kocaoğlu çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun da bulunduğu 12'si emniyet personeli 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında, 15 Aralık 2017'de düzenlenen operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hakan A.'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

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Eski Kadıköy Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu serbest bırakıldı
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