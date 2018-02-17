Keskin nişancılar hazır

Zeytin Dalı
Harekâtı'nda Batı cephesinde ilerlemeye devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Cinderesi
'ne bağlı Hasan Kelkavi ve Celeme köyleri PYD
/PKK
'dan kurtardı. Harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 44'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 65 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Türkiye sınırındaki terör örgütü PYD/ PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları terör örgütünün işgalinden kurtaran birlikler, teröristlerin korkulu rüyası özel eğitimli keskin nişancı
lardan da yoğun olarak istifade ediyor. Özel Kuvvetler
ve komando birlikleriyle hareket eden keskin nişancılar, teröristlerden arındırılan bölgelerdeki üs noktaları ile örgüt üyelerinin geçiş güzergahlarında oluşturdukları gizlenme alanlarında görev yaparak, bölgeyi 24 saat gözetim altında tutuyor. Arazide gizlenmelerine yardımcı olan özel kıyafetleri ile dal parçaları, ot, toprak ve kayalardan kendilerine mevzi oluşturan keskin nişancılar, her türlü hava şartında atış yapabilme kabiliyetine sahip gece görüş dürbünlü silahlarıyla ateş desteği sağlıyor. Şehir savaşlarında deneyimli askerler Afrin'in provası niteliğinde olacak Cinderesi operasyonunda önde savaşacak. 1551 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 551 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ise Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, topçu birliklerince ateş altına alındı. Harekat kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'de yer alan teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı. Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkıyatı da devam etti.