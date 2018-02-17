Son Dakika Haberi: CHP otobüsündeki çocuk tacizi skandalına bakanlık el koydu

CHP, Kuşadası İlçe Teşkilatı yöneticilerinden M.Y.'nin adının karıştığı, 'pedofili' skandalı iddiasıyla çalkalanıyor. Olayın, teşkilatı CHP Kurultayı için Ankara'ya taşıyan otobüste meydana geldiği belirtildi. Yerel medyada da haberleştirilen 'pedofili' skandalı, iddiaya göre gece ilerleyen saatlerde otobüsün ışıklarının kapalı olduğu sırada yaşandı. Otobüste alkol alan CHP Kuşadası İlçe Teşkilatı yöneticilerinden M.Y., daha sonra otobüste bulunan 13 yaşındaki erkek çocuğu da yanına alarak en arka koltuğuna geçti. M.Y.'nin burada çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

HER ŞEY IŞIKLAR KAPANINCA OLDU

Işıklarının yanmasıyla ortaya çıkan skandalın, otobüste bulunan partili kadınlar tarafından fark edildiği belirtildi. M.Y'ye tepki gösteren ve üzerine yürüyen kadınların, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ahmet Ekmekçi tarafından sakinleştirildiği, sapık yönetici M.Y'nin otobüsten indirilerek ve cebine bir miktar para konularak, Kuşadası'na geri gönderildiği belirtildi. Mağduru 13 yaşında bir çocuk olan taciz skandalının olay anında polise bildirilmemesi otobüsteki partililerin tepkilere neden oldu.

SUÇ DUYURUSU DA YOK!

Sapık yönetici M.Y.'nin ilçe yönetiminden ve parti üyeliğinde ihraç edildiği öğrenildi. Olayı polise ve adli makamlara bildirmeyen CHP Kuşadası İlçe Başkanı Ekmekçi hakkında ise disiplin işlemi yapılmadı. 13 yaşındaki erkek çocuğa yönelik taciz iddiasıyla ilgili olarak, savcılığa suç duyurusunda da bulunulmadı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI!

CHP Kuşadası Teşkilat üyelerinin sosyal medya yazışmalarına da konu olan skandal hakkında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da bilgi verildiği öğrenildi.

BAKANLIK EL KOYDU

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Kuşadası İlçe Teşkilatı'nı Ankara'daki CHP Kurultayına taşıyan otobüste yaşandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuğa taciz skandalına el koydu. Bakan Kaya, konunun çok yönlü araştırılması için talimat verdi. Bakanlık ekibi, CHP Kuşadası Teşkilatı yöneticisi MY'nin tacizine uğrayan 13 yaşındaki erkek çocuğuna ve ailesine ulaştı. (Akşam)

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