‘Mehmetçik için yol açıyoruz’

Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan
, Zeytin Dalı operasyonuna bakanlığının verdiği desteği anlattı. Arslan, "Mehmetçiğin ele geçirdiği her yerde, arkasından yol açıp daha rahat ulaşmalarını sağlıyoruz ki, bir sonraki adıma yürüyebilsinler diye" şeklinde konuştu. İŞ MAKİNESİ VE GÖRÜNTÜ DESTEĞİ
Gazeteciler ile sohbet eden Arslan, Fırat Kalkanı harekatı için gerekli tüm desteği verdiklerini hatırlatarak şöyle dedi: "Mehmetçiğin, ele geçirdiği, hâkimiyet kurduğu her yerde, arkasından yol açıp daha rahat ulaşmalarını sağlıyoruz ki, bir sonraki adıma yürüyebilsinler. O bakımdan ciddi bir iş makinesi
desteğimiz söz konusu. O bölgede, ciddi bir sayıda makinemiz var. Görüntü alma konusunda da Göktürk zaten o amaçlı hizmet veriyor." Yeni uydularla ilgili sözleşmeler geçen sene imzalandığına da dikkat çeken Ahmet Arslan, "İmalatları başladı. Airbus'la anlaştık. Birisi 2020'de diğeri 2021de fırlatılmış olacak. Türksat- 6A'yı da, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii TAİ ile birlikte biz yapıyoruz. 2020'de fırlatılmış olacak. Ondan sonra sıra kendi fırlatma rampamıza gelecek" dedi. İLK ÇALIŞMA GRUBU MENBİÇ İÇİN
Suriye'de stratejik öneme sahip olan Menbiç'in güvenliği için çalışmalar başlatıldı. Türkiye ve ABD arasında kurulan ortak mekanizmaların ilk çalışma grup toplantısı Menbiç'le ilgili olacak. ABD'nin desteklediği ve terör örgütü YPG'nin bir unsuru olan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yönetiminde olan Menbiç'in yeni bir güvenlik yönetim biçimine geçilmesi için Türkiye ve ABD, yoğun istişarelerde bulunuyor. Yeni yönetim biçimi ile YPG unsurlarından arındırılmış bir Menbiç'i Türkiye ve ABD'nin ortak garantörlüğü altında yerel halkın yönetmesi planlanıyor. Bir diğer konu başlığı ise terör örgütü FETÖ elebaşı ve üyelerin iadesi. Kurulacak ortak komisyon ile 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere birçok yasadışı faaliyetin arkasında FETÖ'nün olduğu belgeleriyle ABD'li yetkililere anlatılacak. FBI'ın FETÖ okullarına yaptığı soruşturma da Türk tarafına aktarılacak.